21°
6 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

COBERTURA EXCLUSIVA. Asistencia a evacuados tras el temporal en Metán y El Galpón

Se entregaron módulos de mercadería, agua potable, colchones, abrigos y calzados, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados.
Viernes, 06 de febrero de 2026 20:53
Los inundados reciben agua en el Complejo Deportivo Municipal. J. Rueda
Luego del fuerte temporal que provocó graves inundaciones en Metán y El Galpón, este viernes por la noche los evacuados comenzaron a recibir asistencia en el Complejo Deportivo Municipal de El Galpón. Allí se concentraron familias que debieron abandonar sus hogares a raíz del desborde del río Juramento.

Los afectados hacen fila para entrar al baño. J. Rueda

Según pudo saber El Tribuno, se entregaron módulos de mercadería, agua potable, colchones, abrigos y calzados, con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados. La ayuda estuvo destinada principalmente a las más de 200 personas afectadas, en su mayoría vecinos del barrio San Francisco, una de las zonas más golpeadas por el avance del agua.

 

El temporal, que se desató con intensas lluvias durante la noche y la madrugada, generó anegamientos generalizados y obligó a activar el protocolo de evacuación para resguardar a las familias en situación de riesgo. En ese marco, el Complejo Deportivo Municipal de El Galpón fue acondicionado para albergar a los evacuados y brindarles contención.

Los damnificados recibieron asistencia en el Complejo Deportivo Municipal. J. Rueda

