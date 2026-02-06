Clima en Salta: tras el temporal en Metán, varias zonas de la provincia con alerta meteorológica

inicia sesión o regístrate.
Una alerta amarilla por tormentas rige sobre la ciudad de Salta y gran parte del Valle de Lerma, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante las próximas horas. El fenómeno forma parte de un sistema inestable que ya generó precipitaciones en distintos sectores de la provincia.
Lluvias en Salta y el temporal en Metán
El meteorólogo Edgardo Escobar señaló en diálogo con El Tribuno que, durante la jornada, las tormentas se concentraron en la zona norte, especialmente en Vaqueros y La Caldera, mientras que en la ciudad se registraron lluvias en sectores como Ciudad del Milagro.
También indicó que el temporal que afectó a Metán se disipó momentáneamente, aunque no se descarta que vuelvan a generarse tormentas en las zonas bajo alerta.
Alerta amarilla para Capital y alrededores
Zonas afectadas de 18 a 00 del sábado:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
Alerta amarilla de 18 a 6 del sábado:
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
Alerta amarilla 18 a 6 del sábado
-
Anta
-
General Güemes
-
La Candelaria
-
Metán
-
Rosario de la Frontera
-
General José de San Martín
-
Yunga de Iruya
-
Yunga de Orán
-
Yunga de Santa Victoria
-
Rivadavia
Alerta naranja para el sábado
Zonas afectadas de 18 a las 00:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
Alerta naranja de 18 a 6:
-
Pre Puna de Iruya
-
Pre Puna de Orán
-
Pre Puna de Santa Victoria
Continúa la alerta amarilla para Metán
En el sur provincial, departamentos como Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera también permanecerán bajo alerta amarilla en dos franjas horarias: de 6 a 12 y de 18 a 6 del día siguiente. Allí se prevén tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.
El tiempo para esta semana
En cuanto a las temperaturas, el fin de semana tendrá un leve descenso. Para este sábado las marcas oscilarán entre 17°C y 26°C, mientras que el domingo se prevé un rango de 18°C a 27°C.
La próxima semana continuará con tiempo inestable y temperaturas templadas: el lunes se espera una máxima de 31°C, el martes 26°C, el miércoles 30°C y el jueves nuevamente cerca de los 30°C