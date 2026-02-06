Clima en Salta: tras el temporal en Metán, varias zonas de la provincia con alerta meteorológica

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una alerta amarilla por tormentas rige sobre la ciudad de Salta y gran parte del Valle de Lerma, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante las próximas horas. El fenómeno forma parte de un sistema inestable que ya generó precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Lluvias en Salta y el temporal en Metán

El meteorólogo Edgardo Escobar señaló en diálogo con El Tribuno que, durante la jornada, las tormentas se concentraron en la zona norte, especialmente en Vaqueros y La Caldera, mientras que en la ciudad se registraron lluvias en sectores como Ciudad del Milagro.

También indicó que el temporal que afectó a Metán se disipó momentáneamente, aunque no se descarta que vuelvan a generarse tormentas en las zonas bajo alerta.

Alerta amarilla para Capital y alrededores

Zonas afectadas de 18 a 00 del sábado:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Alerta amarilla de 18 a 6 del sábado:

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Alerta amarilla 18 a 6 del sábado

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Rivadavia

Alerta naranja para el sábado

Zonas afectadas de 18 a las 00:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Alerta naranja de 18 a 6:

Pre Puna de Iruya

Pre Puna de Orán

Pre Puna de Santa Victoria

Continúa la alerta amarilla para Metán

En el sur provincial, departamentos como Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera también permanecerán bajo alerta amarilla en dos franjas horarias: de 6 a 12 y de 18 a 6 del día siguiente. Allí se prevén tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El tiempo para esta semana

En cuanto a las temperaturas, el fin de semana tendrá un leve descenso. Para este sábado las marcas oscilarán entre 17°C y 26°C, mientras que el domingo se prevé un rango de 18°C a 27°C.

Foto: Javier Rueda

La próxima semana continuará con tiempo inestable y temperaturas templadas: el lunes se espera una máxima de 31°C, el martes 26°C, el miércoles 30°C y el jueves nuevamente cerca de los 30°C