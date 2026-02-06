Canales desbordados, rutas inundadas, casas dañadas y vecinos evacuados, durante el paso de un feroz temporal en Metán

El temporal que azotó a Metán anoche y durante la madrugada de hoy provocó el desborde de canales, destrozos en viviendas y vecinos evacuados, entre otros inconvenientes.

En el tramo urbano de la ruta nacional 9/34, cerca de la avenida Mitre, la fuerza del agua arrastró un automóvil VW Gol que era conducido por una vecina de Metán de 38 años que circulaba con otra persona. “Quedaron en la banquina atrapados y fueron rescatados por un personal del Servicio Penitenciario y un equipo de emergencia de Defensa Civil”, comentó la metanense Noemí Cazón.

Por el desborde de otro canal en la calle Buenos Aires Oeste se vivieron momentos de mucha tensión porque el agua ingresó a las viviendas del sector y provocó destrozos, como sucedió en la vivienda de la vecina Lucía Orihuela. Mientras que más abajo, en la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy colapsó el canal y levantó el pavimento.

“Hemos trabajado toda la noche con todos los equipos de emergencia de la Municipalidad junto a los bomberos de la Policía, bomberos voluntarios y personal de las distintas divisiones del Distrito de Prevención 3. Seguimos asistiendo a las familias damnificadas y haciendo un relevamiento porque provocó muchos daños la gran cantidad de agua”, dijo el intendente, José María Issa, quien estuvo dirigiendo las acciones durante el temporal.

Según se informó hubo tres vecinos evacuados que fueron llevados al complejo municipal, pero que ya pudieron retornar a sus hogares.

Luego de la tormenta, el agua comenzó a salir turbia en distintos barrios de Metán, por lo que hubo nuevamente quejas de los vecinos.

Inconvenientes en El Galpón



El temporal también provocó inconvenientes en El Galpón donde las calles quedaron completamente anegadas. Se observó gran cantidad de agua en el acceso a la localidad lo que está dificultando el tránsito.

Mientras que hay cortes todavía en la ruta nacional 16, entre esa localidad y El Tunal, por eso se formaron largas filas de vehículos en ambos sentidos.