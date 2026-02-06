COBERTURA EXCLUSIVA. Drama en El Galpón: asisten a vecinos de la zona ante la emergencia

El fuerte temporal que azotó al sur provincial dejó una situación crítica en El Galpón, donde más de 200 personas debieron ser evacuadas y trasladadas al complejo municipal tras el avance del agua sobre viviendas y calles. Las autoridades confirmaron que se trata de uno de los eventos climáticos más severos de las últimas décadas en la zona.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, señaló que desde las primeras horas del día se activó el comité de emergencia con la intervención de distintas áreas del Gobierno. “La situación es muy compleja. Desde temprano están trabajando el Ministerio de Seguridad, Desarrollo Social, Salud y todos los equipos de emergencia. Hemos recorrido barrios como San Francisco, San Roque y el asentamiento Milagrito, donde el nivel del agua subió y tuvimos que evacuar a las familias”, explicó a El Tribuno.

Foto: Javier Rueda

Alrededor de 200 personas trasladadas

El funcionario confirmó que alrededor de 200 personas fueron trasladadas al complejo municipal y que el operativo continúa ante el avance del agua. “Estamos abocados a proveer agua potable, que es lo que más nos está pidiendo la gente en distintos sectores”, indicó. También advirtió que el nivel del agua sigue en aumento en algunas zonas. “Ya estamos elaborando un plan de evacuación porque el agua no cesa. Hay personas que no quieren dejar sus casas, pero estamos tratando de que entiendan que deben venir a este lugar para ser asistidos”.

Foto: Javier Rueda

En el centro de evacuados se montó un espacio de contención con asistencia social y sanitaria. Según detallaron, ya llegaron colchones para que las familias puedan pasar la noche, mientras equipos de salud trabajan en el lugar atendiendo a quienes lo necesiten.

Efectivos de la Policía trabajan en la zona

Por su parte, el jefe de Policía de la provincia, Diego Bustos, confirmó el despliegue de más de 70 efectivos en la zona, incluyendo personal de Bomberos, comisarías y unidades especiales. “La gente que estaba de descanso fue convocada y se presentó de inmediato para colaborar con quienes estaban inundados”, afirmó.

El jefe policial explicó que se realizaron rescates con gomones en viviendas anegadas y traslados en móviles policiales hacia el complejo municipal. “El agua llegó a casi todos los inmuebles, especialmente en San Roque y barrio Congreso. Lo que más nos pide la gente ahora es agua”, señaló.

Foto: Javier Rueda

Bustos también indicó que muchos vecinos se resisten a dejar sus casas por temor a robos, aunque aseguró que el operativo de seguridad se mantendrá activo. “Tenemos móviles patrullando toda la jurisdicción. La gente tiene que quedarse tranquila porque el resguardo está garantizado y el operativo va a continuar hasta que baje el agua”, sostuvo.

Recomendaciones para circular por la zona

Además, se dispusieron cortes y desvíos preventivos en rutas afectadas por el temporal. Personal de la Policía Vial trabaja en la zona de la Ruta 16, donde se recomienda circular por la Ruta 5 y salir hacia Joaquín V. González para evitar sectores inundados.