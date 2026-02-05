Metán: Fuerte tormenta y calles anegadas

Una fuerte tormenta se desató en la noche del este jueves en Metán y en pocas horas las calles de la ciudad quedaron totalmente anegadas.

Personal de la Subsecretaría de Seguridad a cargo del Dr. Federico Delgado y la Sec. de Desarrollo Social, DD HH, Inclusión y Discapacidad a cargo de la Sra. Mariela Gonza se encuentran trabajando y monitoreando la situación en diversas arterias y barrios de la ciudad, con la coordinación del intendente Jose Maria Issa.

Desde el municipio solicitan a la población no salir de sus hogares, ya que la alerta amarilla se encuentra vigente hasta la madrugada de este viernes 6 de febrero y piden a los vecinos que ante cualquier emergencias llamen al 911.