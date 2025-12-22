Gustavo Sáenz cuestionó el Presupuesto 2026 y advirtió sobre el impacto social del ajuste

El debate sobre la hoja de ruta económica del país para los próximos meses sumó un nuevo capítulo de fricción entre las provincias y la Casa Rosada. En una reciente lectura de la realidad política y social, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se distanció de la retórica oficialista al analizar el proyecto de Presupuesto 2026, asegurando que el equilibrio de las cuentas públicas no puede ser un fin en sí mismo si se desatiende el tejido social. "Con el déficit cero no se come", sentenció el mandatario, marcando una frontera clara entre la disciplina fiscal y la urgencia de la gestión cotidiana.

Para Sáenz, la posibilidad de que Argentina afronte un segundo año consecutivo sin una ley de presupuesto aprobada por el Congreso representa una señal de alarma para la gobernabilidad. El mandatario salteño subrayó que esta normativa es la piedra angular para cualquier administrador, ya que permite establecer una previsibilidad mínima sobre los ingresos y egresos previstos.

Sin una ley de leyes, el federalismo queda supeditado a la discrecionalidad, una situación que el gobernador describió como un obstáculo para planificar políticas públicas a largo plazo en Salta. La falta de este instrumento no solo afecta a la Nación, sino que deja a las administraciones provinciales en un limbo financiero respecto a los recursos coparticipables y las obras de infraestructura.

El Congreso y la política "por deporte"

Al observar el comportamiento legislativo en la Cámara de Diputados, el mandatario fue contundente al describir una fragmentación que impide alcanzar acuerdos básicos. Sáenz lamentó que la dinámica parlamentaria se haya convertido, en ocasiones, en un ejercicio de confrontación vacía, señalando que algunos sectores parecen votar "por deporte" en lugar de hacerlo con responsabilidad institucional.

"Es muy difícil establecer acuerdos en un Parlamento dividido por políticas tan radicalizadas y fundamentalistas", expresó el gobernador, apuntando contra los extremos que impiden la búsqueda de resultados óptimos para la ciudadanía.

Uno de los puntos más sensibles del análisis de Sáenz giró en torno al financiamiento universitario y las leyes vinculadas al colectivo de discapacidad. El gobernador cuestionó la parálisis de estas normativas, que han sido sancionadas pero se encuentran sin ejecución real ante la falta de asignación de recursos.

“El Gobierno plantea que estas leyes generan déficit. La pregunta es si tienen solución y si se puede encontrar una alternativa”, reflexionó el mandatario salteño. Para Sáenz, el problema no se resuelve con la simple sanción de normas que luego no se ejecutan. “Si se vota una ley que no se va a pagar, por más que esté en el Presupuesto, tampoco se beneficia a las universidades ni a las personas con discapacidad”, advirtió. “Tenemos que encontrar ese punto medio, trabajar juntos y ponernos de acuerdo. De lo contrario, seguimos sumando leyes que no se cumplen y frustración en la sociedad”, concluyó.