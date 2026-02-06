"Nunca vimos algo así", el intendente de El Galpón se refirió al fuerte temporal que castigó al pueblo

La intensidad del temporal que golpeó a El Galpón dejó al descubierto una situación extrema que obligó a desplegar un operativo de emergencia en toda la localidad. Con el agua avanzando desde distintos sectores y barrios enteros anegados, el intendente brindó un mensaje urgente a la comunidad en el que describió el alcance del fenómeno y convocó a la colaboración ciudadana.

“Estamos con una emergencia importantísima, crítica, una situación nunca vivida en los últimos años”, expresó el jefe comunal, al confirmar que gran parte del pueblo se encuentra prácticamente inundado. En ese contexto, informó que el complejo municipal fue dispuesto como base operativa para coordinar la asistencia y pidió la colaboración de vecinos con camionetas y vehículos que puedan ser útiles para trasladar personas y elementos de ayuda.

El mandatario también solicitó a las familias que atraviesan momentos más delicados que resguarden sus pertenencias y prioricen la seguridad de los menores. “Pedimos a quienes tienen agua dentro de las viviendas que pongan en cuidado todo lo que tengan y que pongan al resguardo a los chicos, llevándolos a lugares donde no haya ingreso de agua”, señaló.

Según detalló, el volumen de agua que afecta a la localidad no se explica únicamente por la lluvia caída en el propio pueblo. “No es solo por los 200 milímetros que han caído en El Galpón, sino por todas las lluvias de la zona. Estamos recibiendo el agua desde Campo Azul, desde las fincas aledañas, por el desborde del arroyo Las Tipas y de todos los canales. Todo está bajando hacia el pueblo”, advirtió.

El panorama se agravó con el corte total de la ruta en el sector cercano a la localidad, donde el agua atraviesa la calzada con fuerza. Esa situación impide la circulación y provoca que el agua se desplace por las calles formando verdaderos ríos que terminan acumulándose en distintos puntos urbanos.

Desde el municipio confirmaron que se dio aviso a organismos provinciales para reforzar la asistencia. Defensa Civil, el Ministerio de Desarrollo Social, la Policía y otras áreas ya fueron alertadas. Incluso, el intendente mencionó que personal policial y bomberos también tuvieron dificultades durante la madrugada al quedar varados en la zona del arroyo Las Tipas mientras intentaban intervenir.

En medio de la emergencia, el complejo municipal quedó habilitado como centro de evacuación para las personas que deban abandonar sus casas. Allí se concentrará el operativo junto a brigadas de búsqueda y rescate, bomberos voluntarios, concejales y equipos municipales.

El jefe comunal contó que comenzó a recorrer el pueblo alrededor de las dos de la madrugada, cuando aún creían que se trataba de una lluvia intensa pero controlable. Sin embargo, con el correr de las horas el escenario cambió drásticamente. “Después empezó a llegar información de lo que estaba pasando en los alrededores y entendimos la magnitud. Estamos viviendo una situación nunca esperada”, sostuvo.

Visiblemente afectado, relató que el impacto emocional también es fuerte por lo que está ocurriendo en zonas que históricamente no se inundaban. “He visto cosas que nunca había visto: lugares altos con agua adentro, casas que jamás pensamos que podían inundarse. Es mucha agua la que está ingresando al pueblo”, expresó.

Mientras continúa el operativo, el municipio mantiene el pedido de cautela, acompañamiento y solidaridad. La prioridad, remarcaron, es proteger a las familias afectadas y esperar que el nivel del agua comience a descender a medida que disminuyan las lluvias y el escurrimiento encuentre salida hacia las banquinas y desagües.