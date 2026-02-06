Nada de espuma: River habilita la venta de cerveza en el Monumental para abonos de más de $1 millón

River Plate dará este sábado un paso inédito en el fútbol porteño: el estadio Monumental será el primero de la Ciudad de Buenos Aires habilitado para vender cerveza con alcohol durante un partido oficial. La iniciativa se pondrá en marcha en el encuentro frente a Tigre y estará enfocada en un esquema de consumo regulado dentro de sectores determinados del estadio, con un modelo de hospitalidad que apunta principalmente a quienes ocupan ubicaciones de mayor valor.

El cambio marca un giro en la experiencia del espectáculo deportivo, con una lógica más cercana a los servicios premium que ya funcionan en otros países. Sin embargo, la novedad llega acompañada de un dato que generó fuerte repercusión entre los hinchas: el acceso a los espacios donde se podrá consumir alcohol queda ligado a plateas cuyos abonos semestrales superan el millón de pesos.

Según pudo saberse, la prueba piloto se aplicará en los sectores San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores, áreas donde funcionan espacios de hospitalidad como el Espacio Quilmes y los palcos. Para acceder a estos lugares, los socios que buscan asegurar su ubicación durante el Torneo Apertura deben contratar el programa “Tu Lugar en el Monumental”, con valores que se ubican entre los más altos del fútbol argentino.

En el caso de las plateas medias de San Martín y Belgrano, el abono semestral alcanza los $1.029.500, una cifra que marca el piso para ingresar a los sectores donde estará disponible el sistema de consumo controlado. Las plateas bajas de esas tribunas presentan precios que oscilan entre $680.000 y $948.000, mientras que las plateas altas rondan los $227.000.

En contraste, las tribunas populares Sívori y Centenario bajas no tienen costo adicional para los socios que acceden habitualmente, pero sus asistentes no podrán ingresar a los espacios de hospitalidad ni participar del sistema de expendio de bebidas alcohólicas. De este modo, el beneficio queda concentrado en sectores vinculados a la experiencia VIP del estadio.

El mecanismo no será de venta libre. El club implementará un sistema específico con consumo controlado, en el que la bebida solo podrá ingerirse en zonas determinadas y no se permitirá trasladarla hasta las butacas. El modelo responde a un esquema similar al de eventos corporativos o áreas exclusivas dentro del estadio.

Entre las principales condiciones establecidas para esta etapa inicial se destacan varias restricciones. El servicio será exclusivo para mayores de 18 años, cada persona podrá adquirir un máximo de dos cervezas y la compra deberá realizarse de forma anticipada a través de la plataforma River ID, hasta ocho horas antes del partido. La intención es evitar filas, controlar el volumen de consumo y evaluar el funcionamiento del sistema en un entorno acotado.

La decisión de avanzar con esta prueba forma parte de una tendencia que busca ampliar la oferta de servicios dentro de los estadios, en línea con el crecimiento del concepto de espectáculo integral. No obstante, también deja en evidencia una brecha cada vez más marcada entre la experiencia tradicional del hincha y las propuestas orientadas a sectores de mayor poder adquisitivo.

El operativo previsto para el encuentro ante Tigre también contempla la logística de salida del público. Debido al horario nocturno del partido, pautado para las 20, la Ciudad de Buenos Aires acordó extender el servicio de la Línea D de subte, con el último tren partiendo desde la estación Congreso de Tucumán a las 23:30, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes.

Con este ensayo, River se convierte en el primer club de la capital en implementar formalmente la venta de alcohol en un partido oficial bajo un esquema regulado. El resultado de esta experiencia piloto será clave para evaluar si el sistema puede ampliarse a futuro, tanto dentro del propio estadio como en otros escenarios del fútbol argentino.