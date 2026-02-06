Una clínica privada tiene cinco días para poner a disposición del juzgado los aparatos del Materno Infantil

La jueza de Garantías Claudia Puertas hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía interviniente e intimó a los socios de la firma Neofenix S.R.L. a que, en el término de cinco días, pongan a disposición del juzgado los aparatos pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil.



Esta intimación es a los fines de que los seis aparatos sean restituidos al hospital, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de retención indebida.



Dos humidificadores y un oxímetro pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil junto a otros tres oxímetros que habían sido entregados en comodato al hospital fueron hallados en una clínica privada.



La investigación comenzó en junio del año pasado cuando durante una inspección realizada por el Programa de Fiscalización y Control de Calidad de Servicios de Salud al servicio de UTIP y Neonatología de la sociedad NEOFENIX S.R.L. se observó que equipos que pertenecerían al HPMI se encontraban en el lugar.



En la lista de la inspección del servicio de UTIP y Neonatología NEOFENIX se incluyeron los siguientes bienes que son de propiedad del hospital: dos humidificadores y un oxímetro. Pero además se incluyeron otros tres oxímetros que fueron entregados en comodato al hospital.



De la investigación surgió que la coincidencia de los números de serie es irrefutable, y por ello la fiscalía interviniente calificó el hecho como un presunto peculado, luego de lo cual solicitó al juzgado de turno el registro y secuestro de los elementos de mención.



Al momento de decidir sobre lo solicitado en esa oportunidad, la jueza había ordenado el registro y relevamiento de los elementos en la Clínica del Centro, que es donde presta servicios pediátricos la empresa Neofix, pero ante la imposibilidad de ordenar el secuestro de los aparatos que se encontraban en uso y conectados como soporte vital de los pacientes, ordenó que queden bajo cuidado de depositario judicial.



Ante la negativa de los profesionales presentes de comprometerse con el cuidado ordenado, la jueza dispuso que queden bajo depositario judicial de la clínica dejando la debida constancia de la decisión de los profesionales.