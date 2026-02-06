Rosario de Lerma: detienen a una mujer por grooming y circulación de material de abuso infantil

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, dirigió un allanamiento que derivó en la detención de una mujer de 31 años, en el marco de una investigación por los delitos de grooming y distribución de material de abuso sexual y/o explotación sexual infantil, agravados por la edad de las víctimas.

La medida, autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 8, se concretó en un inmueble del barrio Villa Mercedes, en la ciudad de Rosario de Lerma, en el marco de una actuación iniciada a partir de reportes internacionales..

La identificación de la mujer investigada fue posible a partir del análisis de alertas emitidas por plataformas digitales, que advirtieron sobre la presunta carga, tenencia y circulación de material de abuso sexual infantil, así como conductas compatibles con grooming. A partir de dichas alertas, personal especializado realizó tareas de vinculación de cuentas, direcciones de correo electrónico y líneas telefónicas, lo que permitió establecer la titularidad de los usuarios involucrados y su correspondencia con una persona residente en la provincia de Salta. Posteriormente, las tareas investigativas y de campo posibilitaron ubicar el domicilio, lo que dio sustento al requerimiento de allanamiento, secuestro de evidencia digital y detención.

De acuerdo con lo investigado hasta el momento, los hechos se encuentran previstos y reprimidos por los artículos 131 y 128, primer y quinto párrafo, del Código Penal, en concurso real, en tanto refieren a conductas de captación de niñas y niños con fines sexuales y a la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, con víctimas menores de 13 años.

Durante el procedimiento se llevó adelante el registro e inspección del inmueble, con intervención de personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de la Provincia, disponiéndose el secuestro de dispositivos informáticos y soportes de almacenamiento, tales como teléfonos celulares, computadoras, notebooks, dispositivos de almacenamiento externo y otros medios tecnológicos que podrían contener información relevante para la investigación.

Asimismo, se realizaron tareas de preservación y extracción inicial de datos digitales, teniendo en cuenta el carácter volátil de este tipo de evidencia, a fin de garantizar su integridad y evitar su pérdida o alteración.

Como resultado del allanamiento, se produjo la detención de la mujer investigada, quien será imputada en el día de la fecha, conforme a las constancias reunidas y al avance de la investigación.

Destacó la fiscal Cornejo, que la causa continúa en etapa investigativa, con la realización de pericias informáticas exhaustivas, orientadas al análisis del material secuestrado y a la profundización de las líneas de investigación, con resguardo del debido proceso y de los derechos de las víctimas.