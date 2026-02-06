Investigan hallazgo de equipos del Hospital Materno Infantil

La Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos informó que en un procedimiento constató la presencia de equipamiento neonatal perteneciente al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) dentro de una clínica privada de la ciudad de Salta. La medida se realizó en el marco de una investigación por la presunta sustracción de dispositivos médicos del nosocomio público.

Según informó oficialmente la Fiscalía a cargo de la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC efectuó este jueves un registro en la empresa NEOFENIX S.R.L. y en los servicios de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología que dicha firma presta en la denominada Clínica del Centro – Red IMAC, remarcaron desde la Fiscalía.

Según la Fiscalía, al comprobar que los dispositivos estaban siendo utilizados para brindar soporte vital a bebés internados, se resolvió no proceder a su secuestro inmediato para evitar poner en riesgo la salud de los pacientes. La fiscal Salinas Odorisio se comunicó con la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, y se dispuso el relevamiento e identificación de los equipos, designando un depositario judicial responsable de su custodia.

La investigación se inició —según informó la propia Fiscalía— a partir de una denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, quien advirtió la posible sustracción de equipamiento médico propio y de otros dispositivos que se encontraban bajo la figura de comodato. En ese marco, el organismo investigador señaló además que un médico de planta del hospital, vinculado al área de Gestión de Neonatología, figura como socio fundador de la firma NEOFENIX S.R.L.

Uno de los equipos hallados.

La empresa Emprendimientos Adolfo Güemes S.A., titular de la Red IMAC, emitió un comunicado en el que se desliga de cualquier vinculación con los hechos investigados.

En la aclaración institucional, la firma sostuvo que "Red IMAC no posee vínculo alguno —jurídico, societario, contractual, operativo ni institucional— con la empresa NEOFENIX S.R.L. ni con los hechos actualmente bajo investigación". Asimismo, remarcó que la denominada Clínica del Centro "no integra ni pertenece a la Red IMAC, ni depende de esta organización bajo ningún aspecto", y que dicho establecimiento es administrado por una sociedad "totalmente distinta e independiente".

El comunicado agrega que Emprendimientos Adolfo Güemes S.A. "no intervino, directa ni indirectamente, en la utilización, traslado, custodia ni gestión del equipamiento mencionado en las publicaciones periodísticas", y califica como "objetivamente falsa" cualquier vinculación pública realizada entre Red IMAC y la causa judicial en curso. La empresa indicó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales.