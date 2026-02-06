Gio Cittadini va por el título en el Sargento Cabral

Organizado por el promotor y maestro Mauricio Paré, Salta vivirá este domingo una apasionante velada de las artes marciales mixtas denominada CA MMA DA en el club Sargento Suárez, en donde además estará en juego el título de peso Átomo.

Es que durante una jornada que se iniciará a partir de las 11 de la mañana con más de medio centenar de peleas de primer nivel, el certamen cerrará con un combate de gala entre el medallista del Mundial en Brasil 2025, Giovanni Cittadini y su compatriota Jesús Villarramos, actual campeón de la categoría 54 kilogramos, quien buscará conservar el cetro en este difícil compromiso que está previsto para después de las 20 horas.

Cabe destacar que Cittadini debía enfrentarse a Vásquez Junior, también por el título de la categoría 55 kilogramos, pero este último sufrió recientemente una lesión en una de sus clavículas y tuvo que ser reemplazado por Villarramos.

Por otra parte se supo que el pesaje de los profesionales se realizará este sábado por la tarde Artes en el gimnasio "Red Gym" (Santiago del Estero y Pueyrredón).

La marca mundial

El salteño Giovanni Cittadini logró subirse a mediados del año pasado al podio de los mejores luchadores del MMA tras lograr la medalla de bronce en la edición 2025 del Campeonato Mundial Gamma de MMA que se realizó en Brasil.

De esta manera Cittadini dejó su marca entre los mejores atletas del mundo, quienes compitieron en la ciudad brasileña de San Pablo, en 20 categorías tanto masculinas como femeninas que convocó a unos 1.200 peleadores.

Cabe destacar que Giovanni debió definir en la categoría de 52 kilogramos ante brasileños, quienes son los favoritos del planeta y los kazacos, en una nómina que englobó a los participantes de todos los continentes.