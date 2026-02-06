Tres detenidos por el asesinato del barrio Santa Cecilia

Tres personas de 20, 24 y 25 años fueron detenidas en las últimas horas en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 37 años ocurrido en el barrio Santa Cecilia, informaron fuentes judiciales.

La causa es dirigida por la fiscal penal Luján Sodero, de turno en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso una intervención integral tras confirmarse que la víctima presentaba una herida de arma blanca en el pecho.

Desde el primer momento se activó el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que llevó adelante la documentación de la escena, tareas investigativas y el examen cadavérico inicial. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El Departamento de Criminalística realizó el abordaje técnico en el lugar del hecho, con tomas fotográficas, planimetría y levantamiento de indicios. El examen practicado en la escena confirmó que la lesión que presentaba la víctima era compatible con el uso de un arma blanca.

En paralelo, personal de la Unidad de Investigación UGAP, dependiente del D.I.C., desplegó tareas de campo que incluyeron el relevamiento de testigos presenciales y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Estas medidas permitieron identificar a los presuntos involucrados y avanzar con las detenciones.