El dramático relato de un vecino de Metán: "El canal reventó y el agua llegó a un metro"

El fuerte temporal que azotó a San José de Metán dejó escenas impactantes y el testimonio crudo de quienes vivieron una madrugada marcada por el miedo y el agua dentro de las calles. Uno de los sectores más afectados fue la intersección de calle Buenos Aires y Juana Azurduy, donde un canal de desagües colapsó y provocó serios daños.

Según el relato de Carlos Coronel, vecino de la zona, todo ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. “Explotó esto a la madrugada y el agua llegó a la altura de un metro”, contó en diálogo con El Tribuno. El desborde generó una correntada que avanzó con fuerza por las calles cercanas. “Tenía una fuerza impresionante. Si vos pasabas, el agua te llevaba”, describió.

Foto: Javier Rueda

El hombre relató que estaba despierto cuando escuchó el estruendo. “Escuché el reventón y vino mi hermana y me buscó. Abrí la puerta porque reventó el canal, ahí salí en medio del agua y me fijé todo”, recordó. Durante varias horas, el barrio quedó prácticamente bajo agua. “Hasta las 4 de la mañana los vecinos estuvieron limpiando para sacar el barro. Fue una cosa impresionante”, señaló.

El colapso del canal provocó destrozos en el pavimento y complicó el tránsito. Coronel incluso se quedó en la calle con una linterna para alertar a quienes circulaban. “Me tuve que quedar haciendo señales porque los autos y las motos se metían y quedaban estancados con el agua”, explicó.

Foto: Javier Rueda

En medio del impacto, el vecino hizo un pedido directo a las autoridades. “Necesito que venga la policía o que pongan algo. Quiero que clausuren esa cuadra porque se meten los autos y es peligroso”, reclamó. También pidió la presencia de personal que supervise el lugar para evitar accidentes.

La tormenta dejó un acumulado cercano a los 200 milímetros entre la noche y la madrugada, lo que provocó calles anegadas y el ingreso de agua en numerosas viviendas. Barrios como Los Laureles, El Jardín, 20 de Junio y Villa San José registraron daños, mientras que al menos cuatro personas debieron ser evacuadas, una de ellas permanece alojada en el complejo deportivo municipal.