Acuerdo bilateral: Manuel Adorni pidió a los gobernadores acompañar el proyecto

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, envió este viernes un mensaje a las provincias para que los legisladores acompañen en el Congreso el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Al referirse a las posibilidades de exportación para cada provincia, Adorni remarcó que el de Javier Milei es el “primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo”.

Milei y Trump mantienen un buen diálogo como mandatarios.

"Gracias a la apertura ganadera recíproca con los Estados Unidos, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne, dijo Adorni, al destacar especialmente que la provincia de Buenos Aires, gobernada por un opositor como Axel Kicillof, podría beneficiarse gracias a la exportación de carne.

Además, provincias del norte argentino como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos “van a poder vender sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias”.

Bausili, Sturzenegger, Caputo, Quirno y Adorni festejan la firma del acuerdo.

Por otro lado, añadió que la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos" da lugar a las exportaciones, con valor agregado, de productos hechos en Córdoba y Santa Fe", que se verán directamente beneficiadas.

A su vez, el acuerdo será “positivo”, dijo, para “provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca”.

Por último, manifestó que el acuerdo consolida al país en el liderazgo del mercado regional porque “Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y del libre comercio y no el estatismo en el que estuvimos sumergidos al extremo”, cerró.

“Es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos del país”, dijo al destacar el “nuevo y enorme mercado para nuestras empresas de más de 340 millones de personas y, más y mejores productos para los consumidores”.