Revocaron la prisión preventiva de la abogada argentina detenida en Río por injuria racial

La Justicia de Río de Janeiro revocó la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que había sido detenida este viernes en una comisaría tras ser acusada de realizar gestos racistas en un bar del barrio de Ipanema.

Según confirmó el abogado defensor de la letrada, Páez continuará el proceso judicial bajo un régimen de libertad con restricciones. Entre las medidas dispuestas por el juez se encuentra el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país hasta tanto se resuelva su situación judicial.

La joven está imputada por el delito de injuria racial, una figura penal que en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

En un primer momento, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro había hecho lugar al pedido de la fiscalía y ordenado su prisión preventiva. El Ministerio Público había argumentado la necesidad de la medida por un posible riesgo de fuga y por la eventual intimidación a testigos del hecho denunciado.

Con la nueva resolución judicial, Páez permanecerá en libertad, aunque bajo estrictos controles, mientras avanza la investigación y se define su situación procesal.