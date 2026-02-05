Alberto Fernández trató de "Pavorni" al Jefe de Gabinete Manuel Adorni

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El expresidente denunciado por violencia de género, se refirió este jueves a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial anunciada por el Gobierno nacional y sostuvo que es una “pavada perfecta”.

Desde su cuenta personal de la red social X publicó una imagen editada del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la imagen se observa la cara del funcionario inserta en el cuerpo de un pavo. Fernández señalo al economista como "Pavorni".

La publicación en X que realizó Alberto Fernández.

Resulta importante aclarar que el expresidente Fernández, durante su gobierno, avaló la "enmienda Parrilli" que:

Aumentaba la incertidumbre legal para los medios

Desalentaba las investigaciones periodísticas

Tensaba el equilibrio entre derecho a la información y la protección judicial

El senador Parrilli buscaba aprobar una controvertida enmienda.

El Gobierno nacional informó que con la creación de esta nueva oficina pretenden “combatir la desinformación brindando más información”, contrariamente a lo que hacen los sectores políticos “de izquierda” quienes “buscan censurar” cuando están en el poder.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le contestó a Alberto Fernández en X y defendió la medida como así también su programa "Fake, 7,8".

El Jefe de Gabinete le respondió a Alberto Fernández.

“Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, concluyó.