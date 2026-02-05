El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de comercio con Estados Unidos: Milei “confía” en los legisladores

El Gobierno aclaró este jueves que enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos. El presidente Javier Milei “confía” en la “responsabilidad” de los legisladores, aclaró la Oficina del Presidente en un comunicado.

El acuerdo “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”, destacó Presidencia en un comunicado.

Y añadió que el entendimiento apunta a “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energia, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”.

Este entendimiento “reafirma la decisión del Gobierno de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”.

“Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño”, destacó el Gobierno.

Y anticipó que el convenio “será remitido al Congreso ara su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confia en que las legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.