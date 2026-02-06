Desde el Materno Infantil investigan cómo sus equipos llegaron a una clínica privada

El Hospital Público Materno Infantil inició una actuación administrativa interna para establecer responsabilidades por la salida irregular de equipamiento médico que fue encontrado en un establecimiento privado de la ciudad de Salta. La medida apunta a determinar quiénes tenían a su cargo esos bienes y cómo pudieron ser sustraídos del ámbito hospitalario.

El caso salió a la luz a partir de una inspección realizada por el Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (PRO.FI.C.C.S.SA), en el marco del trámite de habilitación del centro privado. Durante ese procedimiento, se detectaron equipos cuyas características coincidían con aparatología utilizada en el Hospital Público Materno Infantil.

Foto: Javier Rueda

La Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública notificó al hospital sobre la situación y, tras el cotejo de los números de serie por parte del área de Patrimonio, se confirmó de manera fehaciente que los equipos pertenecían al Estado.

Ante esta constatación, el Materno Infantil radicó una denuncia penal en junio de 2025 y se puso a disposición de la Justicia para aportar documentación y colaborar con la investigación. Por recomendación judicial, el hospital actuó bajo estricta reserva para no entorpecer el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), postergando las actuaciones administrativas internas hasta que avanzara la causa.

Foto: Javier Rueda

En las últimas semanas, un allanamiento ordenado por la Justicia permitió confirmar la presencia del equipamiento sustraído dentro del establecimiento privado. Según se dispuso, los aparatos permanecen allí bajo la figura de depositario judicial para garantizar la continuidad de la atención de pacientes neonatales, aunque la titularidad sigue siendo del hospital.

Uno de los equipos hallados.

Desde la institución se aclaró que esos equipos nunca fueron cedidos, prestados ni entregados en comodato, y que su salida del hospital se produjo de manera irregular.