En Metán cayeron 200 milímetros y cuatro personas permanecían evacuadas en el complejo

Mientras todavía rige una alerta amarilla por tormentas para la zona, en San José de Metán se confirmó que entre anoche y la madrugada de hoy cayeron 200 milímetros, lo que provocó daños en viviendas y evacuados.

Esta mañana en al albergue del complejo municipal todavía permanecían cuatro personas: un matrimonio con su hija de 9 años de la Villa San José y una vecina del barrio 20 de Junio.

“La pasamos muy mal, comenzamos a combatir el agua y a intentar sacarla de las piezas, la cocina y el baño, pero ya estaba todo inundado. Levantamos algo de mercadería y ropa. Nuevamente desbordó el canal que hay en la zona y las calles eran un río”, dijo a El Tribuno doña Ana Soria, una vecina de la calle Maipú al 700 del barrio 20 de Junio que tuvo que ser evacuada por los bomberos.

“Entró mucha agua y perdimos todo, por eso nos tuvieron que evacuar”, dijo Miguel Angel López, quien se encontraba con su mujer y una de sus hijas en el albergue del complejo deportivo municipal de Metán.

Un automóvil fue arrastrado por el agua que salía de un canal desbordado en la ruta nacional 9/34, en el tramo urbano de Metán; y sus ocupantes tuvieron que ser rescatados. “Vivimos momentos terribles junto a mi pareja porque el agua comenzó a llevarse el auto hasta que nos dejó en la banquina. Después nos tuvieron que ayudar a salir”, dijo a El Tribuno la vecina metanense, Alicia Artalaz.

Una de las imágenes más impactantes fue como quedó la calle Buenos Aires, en la intersección con la calle Juana Azurduy, donde colapsó un canal subterráneo y destruyó el pavimento de todo el sector.

Asistencia inmediata para El Galpón y Metán

A raíz del temporal de agua y viento que afectó diversos puntos de la Provincia, como Metán y El Galpón, el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Mario Mimessi coordinó distintos equipos de asistencia a estos sitios durante la mañana de hoy.

“Luego de los relevamientos realizados por equipos municipales tras el evento climatológico ocurrido en el marco de la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional, se realizó una primera asistencia desde las áreas de acción social; y se prevé reforzar la contención a través del envío de mayores recursos”, destacaron desde ese ministerio.

Por otra parte, y mientras se amplían los relevamientos a la luz del día, los equipos territoriales de Desarrollo Social que se desplacen a los municipios también ampliarán los rastrillajes para determinar el alcance de la emergencia, en vistas a brindar asistencia.