Asesinato en barrio Santa Cecilia: volvía a su casa, lo asaltaron y dejaron a una bebé sin padre

La madrugada en Barrio Santa Cecilia quedó marcada por una escena de dolor e incertidumbre. En medio de un corte de energía que dejó a la zona completamente a oscuras, un hombre fue atacado mientras regresaba a su casa y terminó perdiendo la vida a pocos metros de una comisaría, en un hecho que conmociona a toda una vecindad.

La víctima fue identificada como Ricardo Cruz, de aproximadamente 35 años, quien caminaba por las inmediaciones de la avenida Felipe Varela, cerca del CIC de Santa Cecilia y a unos 100 metros de la comisaría 10, cuando habría sido interceptado por los agresores. El ataque ocurrió entre las 2 y las 3.30 de la madrugada, coincidiendo con un apagón de gran magnitud provocado por la explosión de un transformador en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones a la que pudo acceder El Tribuno, Cruz presentaba heridas de arma blanca y no tenía consigo su celular ni su billetera, elementos que alimentan la principal hipótesis de los investigadores: un robo violento que terminó en homicidio.

En el lugar trabajaron equipos de Policía Científica y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes realizaron relevamientos y pericias para tratar de reconstruir la mecánica del hecho. El Comisario Flavio Peloc señaló que aún es prematuro sacar conclusiones, pero confirmó que se trata de un caso en pleno proceso de análisis.

“Se está trabajando con Policía Científica y el CIF. Recién se están realizando las pericias para determinar las causales del hecho y cómo ocurrió. Hay muchos rastros de sangre en la zona que se están documentando”, explicó. Los peritos relevaron manchas que se extienden por al menos dos cuadras, lo que indicaría que la víctima fue atacada en movimiento o intentó desplazarse antes de caer.

Si bien se trata de una zona monitoreada en otros puntos, en el lugar preciso donde ocurrió el ataque no hay registros que permitan identificar con claridad a los autores, y la oscuridad de la noche podría poner en más dificultad dar con los autores del asesinato. .

Según las primeras reconstrucciones, tanto la víctima como quienes lo atacaron se desplazaban a pie. La oscuridad total generada por el corte de luz habría facilitado el accionar de los agresores, en un momento de escasa circulación en la vía pública.

La noticia golpeó con fuerza a la familia. Minutos después de conocerse lo ocurrido, allegados llegaron al lugar y se retiraron en estado de shock. Verónica Cañizares, prima de Ricardo, pidió ayuda para poder esclarecer lo sucedido y describió el dramático momento que atraviesan.

“Acabamos de perder a Ricardo. Él vivía frente a la escuela y venía caminando desde la Felipe Varela hacia su casa. No tenía el celular ni la billetera. Pedimos que si alguien vio algo, que nos lo diga”, expresó con angustia.

La mujer también señaló que aún no tienen certeza sobre el punto exacto del ataque y remarcó el contexto que se vive en el barrio. “Hay manchas de sangre por dos pasajes y mi primo cayó muerto a unos 50 metros de la comisaría. No tenemos información de nada. La zona es un caos, la venta de droga es moneda corriente”, afirmó.

El dolor se profundiza al recordar quién era Ricardo. Trabajaba como chofer de Uber, ayudaba en un pequeño emprendimiento familiar junto a su madre y era padre de una bebé de casi un año. “Era un chico que no se drogaba, trabajaba y vivía para su hija. Esto nos pega directamente en el corazón. Estos delincuentes dejaron a una nena chiquita sin su padre”, lamentaron sus familiares.

Vecinos del sector también lo recordaron como una persona conocida en el barrio desde muy joven. Algunos mencionaron que tenía un pequeño negocio familiar y una mesa de pool, por lo que era habitual verlo en la zona.

Mientras la investigación avanza, las pericias intentan determinar con precisión el lugar del ataque y el recorrido final de la víctima, a partir de los rastros hallados. Por el momento no hay detenidos y la causa continúa bajo análisis para identificar a los autores del crimen y esclarecer cómo se produjo el hecho en medio de la oscuridad que cubría el barrio esta madrugada.