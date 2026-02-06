Asesinato en Santa Cecilia: detuvieron al principal sospechoso del crimen

La investigación por el crimen de Ricardo Cruz, ocurrido en la madrugada del viernes en barrio Santa Cecilia, dio un giro clave en las últimas horas con la detención del presunto autor del homicidio, un hombre conocido en la zona con el apodo de “El Pollo”. Además, otras dos personas fueron demoradas en el marco de la pesquisa, mientras la Justicia intenta determinar si el ataque respondió a un robo o si existen otros móviles detrás del hecho.

Cruz, de 37 años, fue hallado sin vida en calle Martín Fierro, a pocos metros de la comisaría 10, con heridas de arma blanca en el pecho. El crimen se produjo entre las 2 y las 3.30 de la madrugada, en medio de un apagón que dejó a oscuras gran parte del sector cercano a la avenida Felipe Varela.

Desde un primer momento, los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de un asalto violento, ya que la víctima no tenía consigo su celular ni su billetera. Sin embargo, con el avance de las averiguaciones comenzaron a surgir elementos que abrieron nuevas líneas de análisis.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el detenido, señalado como principal sospechoso, sería una persona del mismo entorno barrial y que conocía previamente a Cruz, lo que obliga a los fiscales a profundizar si el crimen pudo estar motivado por algún conflicto previo y no exclusivamente por un intento de robo.

La fiscal penal Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), encabeza la investigación y ordenó una serie de medidas para esclarecer la mecánica del ataque. En las últimas horas se realizaron allanamientos, secuestros de elementos de interés y nuevas pericias sobre la escena del crimen.

En el lugar donde fue encontrado el cuerpo, los peritos del CIF detectaron rastros de sangre que se extienden por al menos dos cuadras, lo que indicaría que la víctima habría sido agredida en movimiento o intentó desplazarse antes de caer.

Aunque en la zona existen cámaras de seguridad, la oscuridad total provocada por el corte de luz complica la obtención de registros claros sobre lo ocurrido. No obstante, los investigadores trabajan sobre testimonios y otros indicios que habrían permitido llegar hasta “El Pollo” como principal apuntado.