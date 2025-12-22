Así amaneció Colonia Santa Rosa después del temporal

Bomberos y personal de la municipalidad de Colonia Santa Rosa trabajan si descanso desde la tarde de ayer, asistiendo los casos de emergencia generados por la fuerte tormenta que azotó la zona.

Varios barrios de la Colonia quedaron su suministro eléctrico luego de la caída de varios postes, a causa de los fuerte vientos. El temporal se desató ayer con ráfagas muy fuertes y tomó por sorpresa a numerosas familias, que expresaron su preocupación por posibles voladuras, nuevos daños y la interrupción de servicios básicos.

Mientras que la caída de árboles en los distintos puntos de la ciudad, generaron problemas en la circulación, además de alerta ante posibles accidentes.

El servicio de energía estuvo interrumpido durante casi 10 horas, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos, en especial por la intensa caída de granizo y los fuertes vientos que acompañaron el temporal. Pese a la magnitud del fenómeno, no se reportaron personas heridas.

En otras localidades del norte provincial también hubo episodios de tormentas, aunque con menor impacto y sin consecuencias de gravedad. Una situación parecida ya se había vivido en la ciudad jujeña de San Pedro, que había sido afectada días antes por un fenómeno climático de similares características.