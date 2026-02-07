Impactante escena en El Galpón: rompieron el muro del cementerio para que el agua pudiera drenar

El fuerte temporal que azotó ayer a la localidad de El Galpón dejó serias consecuencias y obligó a realizar tareas de emergencia que continuaban durante la mañana de hoy. Aunque las lluvias ya habían mermado, el impacto del agua acumulada seguía generando complicaciones en distintos sectores del pueblo.

Uno de los puntos más afectados fue el cementerio local, que quedó completamente anegado tras las intensas precipitaciones. Ante la gran cantidad de agua acumulada y la falta de desagüe natural, trabajadores y vecinos debieron romper parte de las paredes perimetrales para permitir que el agua comenzara a salir y así acelerar el drenaje del predio.

Las tareas se realizaron durante las primeras horas del día, con el objetivo de evitar mayores daños y comenzar a normalizar la situación en el lugar. El nivel del agua cubría gran parte del cementerio, lo que impedía cualquier tipo de circulación y obligó a tomar medidas urgentes.

A pesar de que el tiempo mejoró, las secuelas del temporal siguen siendo visibles en El Galpón, donde se mantienen los trabajos para desagotar sectores afectados y asistir a los vecinos que aún enfrentan las consecuencias del fenómeno climático.