Alerta preventiva en Joaquín V. González por la apertura gradual del dique El Tunal

La Municipalidad de Joaquín V. González informó que comenzó la apertura paulatina y controlada del dique El Tunal debido al importante volumen de agua acumulado en el reservorio y a la intensidad de las precipitaciones registradas en la región durante las últimas horas.

Según se comunicó oficialmente, la medida forma parte de un procedimiento preventivo y monitoreado. Una imagen satelital permitió estimar cómo podría impactar la creciente en los sectores ribereños del municipio. Si bien la situación se encuentra bajo control, se instó a los vecinos a mantenerse atentos ante el aumento sostenido del caudal que se produciría en las próximas horas.

Las autoridades municipales trabajan de manera coordinada con otros organismos en un plan de alerta para prevenir complicaciones. En ese marco, se dio a conocer el esquema de erogación de agua previsto para la mañana:

8:30: 75 m³/seg

8:45: 100 m³/seg

9:00: 125 m³/seg

9:15: 150 m³/seg

9:30: 175 m³/seg

9:45: 200 m³/seg

10:00: 250 m³/seg

Desde el municipio recomendaron a la población evitar acercarse a las zonas cercanas al río, no cruzar a nado, no bañarse, no pescar y abstenerse de realizar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la vida.

Ante cualquier emergencia, solicitaron comunicarse de inmediato al 911.