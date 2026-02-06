Detienen a pariente del sindicalista Ramos

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta detuvo ayer a un joven identificado como Eduardo Abel Ramos en el barrio Parque General Belgrano, en el marco de tareas de control preventivo que se realizan de manera habitual en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a fuentes, los efectivos se encontraban realizando recorridos de rutina cuando detectaron un automóvil estacionado en la vía pública que llamó su atención. Tras verificar los datos del rodado en los sistemas correspondientes, constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente.

A partir de esa situación, los policías procedieron a identificar a la persona que se encontraba a cargo del automóvil, quien fue individualizada como Eduardo Abel Ramos, pariente del sindicalista Eduardo Ramos.

Siempre según lo informado por fuentes del caso, al cotejar los antecedentes del hombre se determinó que también pesaba sobre él un pedido de captura activo, vinculado a una causa judicial por un presunto delito de estafa tramitada en la localidad de Joaquín V. González.

La investigación estaría relacionada con denuncias radicadas en noviembre de 2025 por dos comercios del departamento de Anta, identificados como Nobo Hogar y Casa Gonzalito. En el marco de ese mismo expediente se habría dispuesto, además, el secuestro del vehículo que fue hallado en la Capital.

Ante estas circunstancias, los efectivos de la Brigada realizaron las averiguaciones de rigor y concretaron la detención de Ramos, quien quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.