Trump selló el salto exportador de la carne argentina a EEUU

En una maniobra relámpago que consolida los términos del pacto sellado apenas veinticuatro horas antes, el presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que eleva de 20.000 a 100.000 toneladas la cuota anual de carne vacuna argentina permitida en el mercado norteamericano.

Bajo el título "Garantizar carne vacuna a precios accesibles para el consumidor estadounidense", la medida busca inyectar un shock de oferta en las góndolas para mitigar el costo de vida en EEUU, aunque ha abierto una herida de desconfianza en el influyente sector ganadero de ese país.

La decisión representa un espaldarazo económico proyectado en 800 millones de dólares adicionales en exportaciones para la administración de Javier Milei, marcando el primer hito tangible de la profundización del eje Buenos Aires-Washington.

La justificación de la Casa Blanca es técnica y coyuntural. El decreto detalla una "tormenta perfecta" que ha diezmado el hato ganadero de Estados Unidos en los últimos años:

Crisis Climática y Ambiental: Sequías severas y persistentes en estados productores clave como Texas, Oklahoma y Kansas limitaron la producción de forraje, obligando a los productores a reducir sus planteles de manera drástica.

Restricciones Sanitarias en la Región: En mayo de 2025, la detección del "gusano barrenador del ganado" en México forzó al Departamento de Agricultura (USDA) a restringir el flujo de animales vivos desde la frontera sur.

Mínimos Históricos de Stock: Trump remarcó que, a julio de 2025, el inventario ganadero nacional cayó a 94,2 millones de cabezas, un nivel de escasez que empujó el precio de la libra de carne a un récord histórico de 6,68 dólares en diciembre pasado.

"Como presidente, tengo la responsabilidad de garantizar que los estadounidenses que trabajan arduamente puedan permitirse alimentar a sus familias. Estoy tomando medidas para aumentar temporalmente la cantidad de importaciones… con el fin de aumentar el suministro de carne molida", reza el texto de la orden ejecutiva.

Cronograma y logística

El incremento de 80.000 toneladas métricas se administrará bajo un esquema de "orden de llegada" y se distribuirá en cuatro tramos trimestrales a lo largo de 2026. Este mecanismo obliga a los frigoríficos argentinos a una eficiencia logística sin precedentes para capturar los cupos antes que sus competidores.

El primer tramo de 20.000 toneladas se habilitará formalmente el 13 de febrero y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Los tres tramos restantes, de igual volumen cada uno, se abrirán sucesivamente el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre, cerrando el ciclo el último día de diciembre. Es importante destacar que estas cantidades se suman a las 20.000 toneladas que ya estaban asignadas históricamente a la Argentina.