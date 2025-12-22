La propuesta navideña de El Carril sorprendió y atrajo a miles de salteños y turistas

Este año, El Carril se puso el traje de fiesta y lo hizo con muchas ganas. Es el brillo del arbolito navideño y la decoración cuidada de cada rincón del pueblo lo que llamó la atención. Y es también algo más profundo, la sensación de alegría compartida, de comunidad reunida alrededor de la Navidad, que se sintió muy fuerte desde el primer día.

Durante el fin de semana, la plaza principal fue el corazón de esa celebración. Allí cerca, se vivió un desfile navideño que superó expectativas. A todas esas actividades se sumará hoy la presentación del tradicional Pan de Navidad Gigante, que este año alcanzó los 2.700 kilos y está adornado con unas 4.000 manzanas confitadas. Un verdadero símbolo de encuentro, pensado para ser repartido y compartido entre vecinos y visitantes.

Nada fue improvisado. El despliegue fue el resultado de un trabajo meticuloso, con mucho ingenio y buen gusto. La plaza se transformó en uno de los lugares más visitados de la provincia en estos días previos a la Nochebuena. Familias enteras llegaron desde Salta Capital, desde localidades del norte provincial y también desde Anta, atraídas por las imágenes que comenzaron a circular y por el boca en boca y las redes sociales que hicieron su parte.

El intendente Efraín Orosco explicó que esto no es casualidad. “Venimos trabajando desde hace unos cuatro años en todo lo que es la Navidad. Este año renovamos el arbolito por los 25 años del Pan de Navidad Gigante e incorporamos el desfile navideño, que fue un éxito”, contó en diálogo con El Tribuno.

Gran impacto económico

Pero la propuesta fue mucho más allá de lo estético. La Navidad carrileña tuvo un fuerte impacto turístico y económico. “La gente comenzó a interesarse por el árbol y todas las noches la plaza se llenó. No solo vinieron vecinos de El Carril, sino también de Salta Capital y de otras localidades. Eso generó mucha actividad económica en el pueblo”, destacó el jefe comunal. Las confiterías trabajan a pleno, el sector gastronómico frente a la estación se vio colmado y se armó un paseo de artesanos que sumó color y movimiento.

El desfile del fin de semana fue uno de los momentos más esperados. Hubo disfraces individuales, carrozas, agrupaciones institucionales, centros de jubilados y de diversas áreas de la municipalidad. El primer y segundo premio quedaron en manos de dos carrozas de Chicoana, en una competencia sana que aportó creatividad y emoción. “Todas estas actividades generan bienestar y tranquilidad, especialmente para los niños y jóvenes, pero también para toda la familia”, remarcó Orosco.

La idea original tuvo un fuerte componente social. “Cuando comenzamos a preparar la plaza, pensamos en la ilusión de los niños, muchos de los cuales no pueden tener un arbolito como quisieran en su casa. Queríamos que ellos vivieran la previa de la Navidad de una manera especial”, explicó el intendente. Por eso se decoraron no solo la plaza principal, sino también el paseo de las estrellas, el parque infantil, la Estación Zuviria, el pórtico y la plaza Zamora, entre otros espacios públicos.

Detrás de todo hubo un gran equipo. La iniciativa surgió del trabajo conjunto de colaboradores municipales, vecinos y trabajadores que pusieron ganas, entusiasmo y mucho cariño. El resultado estuvo a la vista.

El cierre fue, como manda la tradición, con el Pan de Navidad Gigante. El pesebre resultó tan atractivo como las demás propuestas. Pero, sobre todo, estas fiestas cerrarán con la certeza de que la Navidad no es solo una fecha, sino una experiencia compartida.