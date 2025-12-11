Se posterga el debate del proyecto de reforma laboral

El Senado postergará hasta la próxima semana el debate del proyecto de reforma laboral debido a que el Gobierno aún no giró el proyecto a la Cámara alta, lo cual podría demorar su sanción, informaron ayer fuentes legislativas.

Todavía no está claro el momento en el que el texto se elevará al Senado, y uno de los motivos es que se aguarda a que vuelva el presidente Javier Milei para que firme esa iniciativa.

En este contexto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunirá el martes o miércoles, con lo cual, si el miércoles se emite el dictamen, el proyecto recién podrá tratarse entre el 29 y 30 de diciembre.

La presidenta del bloque de senadores, Patricia Bullrich, se reunió ayer con la vicepresidenta Victoria Villarruel para avanzar en el armado de la Comisión de Legislación del Trabajo, que recién se conformará cuando ingrese el proyecto entre hoy y mañana.

Villarruel le comunicó que concretará una reunión para el martes con los jefes de los bloques para el armado de las comisiones, donde la prioridad será constituir las de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, que serán conducidas por el oficialismo.

Bullrich también mantuvo reuniones con senadores de diferentes bloques y con Luis Juez, que abandonó el PRO y anunció ayer un nuevo bloque, Frente Cívico, para sumarse en el interbloque de La Libertad Avanza (LLA), que alcanzará así 21 diputados.

Los cambios

El proyecto que busca tratar el Gobierno tiene como puntos centrales la caída de la ultraactividad, cambios en el sistema de indemnizaciones, establecer límites a las asambleas en los lugares de trabajo y restringir la responsabilidad de la empresa cuando la responsabilidad es de una firma tercerizada, entre otros puntos.

Si bien el Gobierno estaría dispuesto a no incluir la eliminación de las cuotas solidarias a los sindicatos, que es su principal fuente de financiamiento para mantener las estructuras gremiales, sí genera un fuerte rechazo la declaración de esencialidad de varias actividades.

La iniciativa del Gobierno limita el derecho de huelga en determinados sectores declarados esenciales, como la educación, transporte, salud y podrían sumar la recolección de residuos, según reconocieron fuentes opositoras.

Rechazo opositor

Por otra parte, la nueva conducción de la CGT se reunió ayer con senadores peronistas, que se comprometieron a rechazar cualquier reforma y, en ese sentido, trabajarán en forma conjunta entre los legisladores, los gobernadores y las centrales sindicales para impedir el avance de la reforma laboral.

El encuentro se hizo en el despacho del presidente del interbloque del peronismo, José Mayans, y contó con la asistencia de sus pares de bloque Mariano Recalde, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich y Martín Soria y los diputados y sindicalistas, Vanesa Siley y Hugo Yasky, entre otros.

Participaron, por la CGT, los tres secretarios generales, Jorge Solá, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, y el titular de la Uocra, Gerardo Martínez.

El senador porteño Mariano Recalde dijo que "acá el problema de lo que está sucediendo en la Argentina no es un problema de la reforma laboral, sino que el modelo económico está totalmente en recesión, en el cual todos los días vemos que cierran empresas, que se cierran puestos de trabajo y creemos que la salida no es con una reforma laboral que quita derechos".

Por su parte, Jerónimo reiteró que hoy se reunirá la central sindical para determinar un plan de acción contra la reforma laboral y destacó que "no hay una negociación ni un intercambio con el Gobierno".