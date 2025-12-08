El Senado pone primera con la reforma laboral

En el Senado, la primera tarea que tendrá el oficialismo la próxima semana es armar las comisiones de Presupuesto, y de Trabajo y Previsión Social, que hasta diciembre conducían los libertarios Ezequiel Atauche, y Carmen Álvarez Rivero

La idea del oficialismo es que mientras avanzan con la negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en Diputados, el Senado comience con la discusión de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que el Gobierno debe enviar al Congreso Nacional.

En ese cuerpo legislativo serán claves los acuerdos con los bloques dialoguistas, ya que el oficialismo tiene 20 legisladores, y necesita 17 senadores para aprobar el Presupuesto, por el cual será clave el nivel de acuerdo alcanzado con los gobernadores.

Allí buscará respaldos en la decena de radicales, 5 del PRO y los bloques provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán, Neuquén, que pueden aportar 8 legisladores más, señalaron fuentes parlamentarias.

Presupuesto

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1.423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 mil millones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros.