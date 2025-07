Villarruel recibió duras críticas por presidir la sesión

No fue un día fácil para la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue objeto de todo tipo de críticas desde el Gobierno por haber presidido la sesión del Senado.

El presidente Javier Milei dio un paso adelante en su enfrentamiento con la Vice y, sin nombrarla, la calificó de "traidora".

"Todo lo que hicimos fue con el 15 por ciento de los diputados, siete senadores, una traidora y el mejor jefe de Gabinete de la historia: Guillermo Francos", sostuvo el Presidente durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Villarruel había quedado en el centro de los cuestionamientos por haber conducido el inicio de la sesión en la que el Senado sancionó el aumento jubilatorio y la emergencia en Discapacidad y rechazó el veto al fondo de emergencia para Bahía Blanca, entre otros proyectos que el Gobierno rechazar porque atentan contra el equilibrio fiscal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió incluso a Villarruel que se "levantara" de la sesión para "no ser cómplice del kirchnerismo destructor".

"Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", le había ordenado Bullrich a Villarruel desde X.

A lo que Villarruel respondió que "la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", en referencia al pasado de Bullrich en la organización Montoneros.