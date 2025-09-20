Axel Kicillof inauguró una obra y apuntó contra Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró ayer el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 200 de su gestión en el partido de Florencio Varela y llamó a dar un "mensaje muy importante" en las elecciones generales del 26 de octubre.

"Dimos el primer paso en septiembre y ahora debemos dar otro mensaje muy importante en octubre. Vamos a ponerle un freno a (Javier) Milei si contamos con diputados que defiendan los derechos de los bonaerenses en el Congreso nacional; y eso se logra eligiendo la boleta de Fuerza Patria", afirmó Kicillof en Varela.

Desde ese municipio del conurbano, sostuvo que la provincia está haciendo todo lo que está a su alcance para "suplir la ausencia del Gobierno nacional".

"Seguramente nos acusarán de estatistas, pero vamos a seguir trabajando para que a ningún bonaerense le falte la atención y los medicamentos que necesita", aseguró. Y remarcó que su administración destinó más de $26 mil millones al programa de Medicamentos Bonaerenses.

"Cada peso vale mucho más la pena que los que se utilizan para alimentar la especulación financiera y sostener un programa económico que tiene en vilo a la Argentina", lanzó.

Del acto participaron los ministros Nicolás Kreplak y Gabriel Katopodis, el intendente local Andrés Watson, y los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana y Juan Grabois.

Con los intendentes

Kicillof, reunió también a todas las tribus que integran Fuerza Patria para un encuentro político en la localidad de Ensenada, donde lanzó un mensaje de unidad y promesa de los 82 intendentes peronistas de "militar" la campaña contra Javier Milei. "Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente y demostrar una vez más que el peronismo está de pie", arengó Kicillof en una reunión que duró más de dos horas en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (Sosba).

Los jefes comunales se comprometieron a "ponerle el cuerpo a la elección de cara al 26 de octubre, militar la boleta y meter la mayor cantidad de diputados nacionales que se pueda".

Los socios mayoritarios de Fuerza Patria, Sergio Massa, del Frente Renovador, y Máximo Kirchner, de La Cámpora, estuvieron ausentes. El primero se encuentra de viaje y el segundo adujo "razones personales".

Marcha por Cristina

Los seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner se movilizarán hoy a las 15 hacia su domicilio, en San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires, para respaldarla con motivo de cumplirse 100 días desde la condena por la causa Vialidad.

"El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional 'Argentina con Cristina', profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ", expresaron desde el kirchnerismo. Además, para el Día de la Lealtad peronista, que se celebra el próximo 17 de octubre, se realizará una Caravana denominada "Leales de corazón", informaron.