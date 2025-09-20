"Coloca bonos nuevos o declara el default"

El economista Juan Carlos De Pablo dijo ayer que "no hay muchas alternativas" para el Gobierno del presidente Javier Milei, dado que "tendrá que colocar bonos nuevos y convencer a los tenedores actuales o declarar el default, no hay muchas alternativas", dijo en declaraciones radiales.

Sostuvo que no es posible anticipar qué pasará con la presión cambiaria: "Los mercados de activos funcionan porque los seres humanos con respecto al futuro tenemos ideas diferentes, los pesimistas siempre les venden a los optimistas, y bueno alguno de los dos tiene razón".

No obstante, dijo que la estrategia de bandas tiene que ser sostenible "por lo menos hasta las elecciones", aunque no anticipó si será posible.

Sobre las ventas realizadas por el Gobierno por más de 400 millones de dólares con el objetivo de contener el tipo de cambio, señaló que "lo importante es que el Gobierno dijo que si el dólar llega a la banda superior vendo y vendió, esta es la clave, cuando lo pusieron a prueba las últimas dos jornadas lo hizo. Hubo una regla y la regla se ha cumplido", remarcó.

Afirmó que hay un cambio en el rumbo de la economía al observar que "si hace tres meses hubieramos hablado, hubieramos dicho que la economía se estaba reactivando aunque cada vez más lenta; sin embargo ayer (por el jueves) vimos que la economía en el segundo trimestre se estancó".

Además, relativizó las declaraciones de Milei y del ministro de Economía Luis Caputo: "Los presidentes siempre dicen que lo peor ya pasó, y los ministros de Economía dicen que no van a devaluar. No tiene ningún valor eso".

En paralelo, se refirió a la posibilidad cierta de que ocurra un default tras las afirmaciones de Caputo sobre que Argentina pagará los vencimientos de bonos de enero, pero aún no sabe cómo.

"Pedirnos esfuerzo a los argentinos para que del bolsillo nuestro se pague la deuda es no pensar. El Gobierno deberá convencer a los actuales tenedores de cambiar títulos por otros y, si no, declarar el default. No hay mucha alternativa", advirtió De Pablo. Y señaló: "¿Qué tiene de sorprendente que si el Gobierno no tiene para las renovaciones (de deuda) tenga que hacer un corte de manga?".