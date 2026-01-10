Trump fija un tope a las tasas de interés en EEUU y contrasta con la política de Caputo

En una decisión que sacude al sistema financiero global por su carácter intervencionista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un tope estricto a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. La medida busca diferenciarse de la gestión anterior y aliviar el bolsillo de los consumidores, en un movimiento que contrasta drásticamente con la dinámica de tasas desreguladas y picos de volatilidad que enfrenta el equipo económico de Luis Caputo en Argentina.

Mientras Trump apela a la "asequibilidad" mediante decretos de control directo, el mercado local atraviesa tensiones técnicas que dispararon los costos del dinero a niveles récord durante el cierre del último año.

El "Cap" de Trump: tasas al 10% anual

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense denunció que el público de su país fue "estafado" por compañías financieras durante años:

La medida: Trump solicitó un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito, fijándolas en un 10% máximo.

Trump solicitó un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito, fijándolas en un 10% máximo. El diagnóstico: según el presidente, las tasas de entre el 20% y 30% que cobraban los bancos "se agravaron sin obstáculos" durante la administración de Joe Biden.

según el presidente, las tasas de entre el 20% y 30% que cobraban los bancos "se agravaron sin obstáculos" durante la administración de Joe Biden. Fecha clave: el tope entrará en vigencia el 20 de enero de 2026, coincidiendo con el primer aniversario de su actual mandato.

La contracara argentina: cauciones al 140%

Mientras en el Norte se imponen techos, en la City porteña la desregulación y la demanda estacional de pesos generaron un escenario opuesto. La política monetaria argentina, bajo la conducción de Luis Caputo, permitió que la tasa de interés en pesos de las cauciones registrara saltos abruptos por factores técnicos.

Tensión de liquidez : en las últimas ruedas de diciembre, la tasa nominal anual de las cauciones a un día llegó a ubicarse en torno al 140%.

: en las últimas ruedas de diciembre, la tasa nominal anual de las cauciones a un día llegó a ubicarse en torno al 140%. Descalce: analistas explicaron que este movimiento respondió a un descalce momentáneo entre la oferta y la demanda, llevando el promedio de la jornada al 31,5%, muy por encima de los niveles habituales.

La comparación deja en evidencia dos modelos de gestión ante la inflación y el crédito: uno que utiliza el poder presidencial para forzar la baja de costos financieros en dólares, y otro que descansa en la dinámica del mercado para administrar la escasez de liquidez en pesos, asumiendo costos financieros significativamente más altos para el sector privado.