El dilema del changuito: la carne y el café ya se sienten como artículos de lujo en la Argentina

Empujar el changuito por el supermercado dejó de ser un acto mecánico para convertirse en un ejercicio de cálculo permanente. Mirar precios, comparar marcas, volver atrás y tachar productos se volvió parte de una rutina que ya no distingue clases sociales. En 2025, la canasta básica no solo subió: se fragmentó, se volvió desigual y expuso con crudeza qué alimentos pasaron a ocupar un lugar casi inaccesible para la mayoría en la mesa diaria.

Al comparar los valores de diciembre de 2024 con los de diciembre de 2025, el relevamiento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas revela que algunos productos esenciales aumentaron muy por encima de la inflación promedio, empujando a miles de familias a modificar consumos históricos.

El rubro que más golpeó el bolsillo fue, una vez más, la carne vacuna. Los cortes tradicionales encabezaron el ranking de aumentos interanuales y consolidaron una tendencia que ya no es coyuntural.

El cuadril registró una suba del 72,6%, seguido por la paleta (71,2%), la nalga (69,7%) y el asado (69,4%). Estos incrementos no solo encarecieron el mostrador de la carnicería, sino que empujaron cambios visibles en el consumo: menos kilos, menos frecuencia y más reemplazos por alternativas más económicas.

El café, un lujo cotidiano

En el rubro almacén, el café molido se convirtió en uno de los símbolos del nuevo escenario económico. Con un aumento interanual del 57,0%, dejó de ser un producto rutinario para transformarse en un gasto que muchos hogares revisan antes de ponerlo en el changuito.

Los productos básicos de consumo diario mostraron aumentos de distinta intensidad. El pan francés tipo flauta subió un 30,0%, pasando a costar en algunas panaderías $4.024,63 el kilo, mientras que el pan de mesa trepó un 40,4%, hasta los $3.669,58.

Otros artículos registraron incrementos más moderados, aunque sostenidos:

Galletitas dulces sin relleno: + 24,9%

Harina de trigo común 000: + 16,8%

Fideos secos tipo guisero: +11,2%

El aceite de girasol, clave en la cocina diaria, fue uno de los productos que más se encareció, con una suba del 53,4%, alcanzando los $5.326,38.

En lácteos, los aumentos acompañaron la tendencia general:

Leche en polvo entera: + 24,2%

Queso cremoso: + 18,5%

Yogur firme: +26,9%

El capítulo de frutas y verduras dejó contrastes marcados. La manzana deliciosa aumentó un 66,6%, con un precio actual de $4.009,31 por kilo, mientras que la banana subió un 51,7%, alcanzando los $3.081,40. Incluso los productos de cuidado personal, como el desodorante (36,8%) y el champú (28,4%), han mantenido un ritmo de ascenso que presiona la economía doméstica desde todos los flancos.

La carne y el café, símbolos históricos de la mesa argentina, hoy obligan a elegir. Y en ese dilema silencioso, que se repite góndola tras góndola, el changuito termina contando una historia mucho más profunda que la de los precios: la de cómo se vive, se ajusta y se resiste en tiempos de consumo cada vez más medido.

Variación Interanual de la Canasta Básica (2024-2025)