Las claves de la agenda económica de la semana

En una semana cargada para la agenda económica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá datos relevantes, ya que Finanzas volverá a salir al mercado con una nueva licitación y el Gobierno nacional espera la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevista para febrero.

Si bien todavía no se detalló una fecha exacta, el Gobierno aguarda por la visita del FMI en el segundo mes del 2026. En paralelo, el 1 de febrero deberá desprenderse de US$824 millones en concepto de intereses con el organismo internacional.

La llegada de una misión del FMI se debe a la revisión del acuerdo económico, pactado en abril del 2025, por el cual el Ejecutivo solicitó una asistencia de US$20.000 millones y por lo que el organismo internacional mira de cerca el nivel de reservas del Banco Central.

Durante su paso por Davos, el ministro de Economía. Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. En esa reunión, Georgieva destacó la "fuerte performance de la economía argentina" y ponderó el "progreso en la acumulación de reservas".

Durante el Foro Económico Mundial, Caputo entabló varias reuniones, y al momento de hacer un balance sobre el viaje lo calificó como "muy fructífero".

Ya en la Argentina, el Gobierno continúa con la agenda local y mantiene las reuniones con gobernadores para conseguir apoyo en el Congreso de cara al tratado de la ley de "Modernización Laboral".

Según el calendario oficial, el Palacio de Hacienda se prepara para afrontar la segunda licitación del año. Los instrumentos que ofrecerá el Tesoro Nacional serán anunciados hoy, mientras que los resultados se comunicarán el miércoles 28, la fecha asignada por la Secretaría de Finanzas.

En la primera, el Gobierno consiguió un rollover del 98% y adjudicó $9,37 billones. Sin embargo, tuvo que convalidar una fuerte suba en la tasa de interés y debió recoger la mayor cantidad de pesos posibles dado que la cuenta del Tesoro Nacional prácticamente había quedado en cero tras el pago de vencimientos por US$4.200 millones.

Datos del INDEC

En la última semana de enero, el Indec difundirá dos indicadores económicos.

En primer lugar, el organismo que preside Marco Lavagna dará a conocer los datos del turismo internacional correspondientes al cuarto trimestre de 2025, lo que permitirá conocer el desempeño anual del sector en el país.

Mientras que sobre el final de la semana se conocerá la dotación del personal en la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado. El último dato arrojó una pérdida de casi 60 mil empleos públicos desde que Javier Milei está en el poder.