Automotrices piden baja de impuestos para poder competir

La producción automotriz cerró el 2025 con una caída del 3,1% interanual, en un contexto desafiante para la industria, pese al repunte que mostraron las ventas durante el año, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

En el acumulado anual, las terminales produjeron 490.876 vehículos, por debajo de las 506.571 unidades registradas en 2024. A contramano de ese desempeño industrial, las ventas a concesionarios crecieron 3,8% interanual, lo que reflejó una recuperación del mercado interno.

El comercio exterior fue uno de los puntos más débiles del año. Las exportaciones de vehículos se redujeron 10,8% en 2025 respecto del año anterior, en un escenario marcado por la menor demanda externa y las dificultades de competitividad.

Diciembre profundizó esa tendencia. Durante el último mes del año se fabricaron 26.468 unidades, lo que representó una baja del 30,3% frente a noviembre y del 30,4% en la comparación interanual. En ese mismo período, las terminales exportaron 19.908 vehículos, un 36,3% menos que el mes previo y un 25,3% por debajo de diciembre de 2024.

Fuerte suba en diciembre de las ventas mayoristas

En contraste, las ventas mayoristas mostraron una fuerte suba en diciembre, con 51.355 unidades comercializadas a la red de concesionarios, un 45,7% más que en noviembre y un 3,8% por encima del mismo mes del año anterior.

El informe de ADEFA también señaló que en diciembre el sector operó con apenas 10 días hábiles, ocho menos que en noviembre y tres menos en la comparación interanual, lo que incidió en el nivel de producción.

Al analizar el cierre del año, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, destacó que "el balance del 2025 es mixto", con un desempeño comercial muy superior al promedio de la industria manufacturera, impulsado por el crecimiento de la economía, la normalización de la oferta y la mejora en el acceso al crédito. No obstante, advirtió que ese dinamismo "no se sostuvo en lo industrial", debido a los procesos de transformación en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos.

En este contexto, Pérez Graziano planteó que el gran desafío está en la mejora continua de la competitividad. "Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora".