El oficialismo dice tener los números y pidió sesionar el 11 por la reforma laboral

La jefa de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció ayer que junto a otros bloques dialoguistas se solicitó un pedido de sesión especial para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral y señaló que hay un acuerdo en el 95% de los puntos con las fuerzas políticas que respaldarán esta iniciativa.

"Creemos que tenemos los votos", dijo Bullrich a los medios presentes, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

La reunión realizada en el despacho del bloque radical contó también con la presencia de los legisladores de Independencia Beatriz Ávila; del PRO Martín Goerling Lara; de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y de "La Neuquinidad" Julieta Corroza.

"Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo", expresó Bullrich.

El Gobierno confía en que además de los 20 votos propios tendrá el respaldo de su aliado del Frente Cívico; 3 del PRO, 7 de 10 radicales; dos del Frente Cívico de Misiones, uno de Independencia, uno de La Neuquinidad, uno de Despierta Chubut y otro de Provincias Unidas, lo que permitiría contar con 37 votos.

Espera contar también con el respaldo de los dos santacruceños y una salteña que ayer faltaron a la reunión. Así, alcanzaría los 40 votos.

La bancada radical tiene 10 senadores pero aún hay dudas sobre la posición que asumirán Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kronberger, que no responden a ningún gobernador y muchas veces tienen posiciones contrarias al gobierno nacional.

Vischi le dijo a sus allegados que está trabajando para "sumar a todos los radicales para que respalden el proyecto de reforma laboral", según trascendió.

Bullrich aclaró que los cambios al proyecto se conocerán "recién en el recinto" y señaló que las reformas no se difundirán previo a que haya un acuerdo general sobre el conjunto del proyecto de reforma laboral.

En ese contexto, y ante una consulta de la prensa, señaló que "tenemos el 95 por ciento de los temas cerrados", aunque admitió que hay algunos puntos que discuten los gobernadores con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que aún "está abierto", en relación al capítulo impositivo.

Bullrich explicó que no anticiparán los cambios porque "pensamos que es mejor trabajar así, y que, de alguna manera, la ley se discuta como se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes o no se vaya interpretando parte por parte".

Tampoco adelantó si se votará por capítulos o por artículos en la votación en particular, pero aclaró que "será una votación ordenada" y que "hay que tener claras esas modificaciones. Como ya vamos a llegar con un acuerdo clarito, no va a haber modificaciones extras en el recinto".

"Cabildo Abierto" en el Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) llevará a cabo hoy, a las 16m un Cabildo Abierto en esa institución para organizar "de forma unitaria" la movilización contra la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares que el Gobierno intentará aprobar en el Senado.

La reunión tendrá como propósito expresar la "defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados".

El objetivo es que el 11 de febrero, cuando el Senado trate las reformas, haya una amplia participación de los trabajadores del Hospital Garrahan en las inmediaciones del Congreso, indicaron los organizadores del acto.

Mientras tanto, el Hospital Garrahan resolvió ayer cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

Propietarios de los súpers apoyan el proyecto

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresó en el Senado de la Nación el apoyo a reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Los empresarios la consideran una "herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas".

Una comitiva de Cadam, encabezada por el vicepresidente Armando Farina, junto a un equipo de asesores legales, mantuvieron una reunión con los equipos técnicos que trabajan en la redacción de la reforma en el Senado, donde se intercambiaron aportes y observaciones sobre distintos ejes centrales del proyecto.