Cristina Kirchner colocó una bandera con la consigna "Memoria, Verdad y Justicia" en su balcón por el 50° aniversario del golpe

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso este martes una bandera en el balcón de su departamento al cumplirse el 50 aniversario de la dictadura militar y saludó a los militantes de la agrupación La Cámpora que pasaron por su domicilio para pedir su libertad, previo a concurrir a la Plaza de Mayo.

“Memoria, Verdad y Justicia” fue la bandera que colgó la ex presidenta en su domicilio de San José 1111, al cumplirse el 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón.

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón para saludar a los militantes de la agrupación La Cámpora, encabezada por su hijo Máximo Kirchner, que pasaron por su domicilio, donde volvieron a reclamar la libertad de la ex presidenta.

Tras vivar la ex jefa de Estado, los manifestantes siguieron la marcha hasta plaza de Mayo, donde una multitud realizaba una concentración en repudio al siniestro golpe militar.