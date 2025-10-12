Wanda Nara recorrió Misiones y compartió postales entre selva, río y las cataratas

Después de completar una semana de trabajo en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara volvió a hacer las valijas y emprendió rumbo a Misiones, donde disfrutó de unos días de descanso junto a sus hijas menores, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi. Mientras tanto, sus tres hijos varones permanecieron al cuidado de su padre, Maxi López.

En sus redes sociales, la conductora compartió una serie de imágenes que mostraron distintos momentos del viaje, marcado por la naturaleza, la gastronomía y la tranquilidad. Las postales reflejaron un recorrido por paisajes selváticos, en el que el verde de la vegetación fue protagonista y el contacto familiar se volvió el eje central.

El relato visual comenzó con una foto de Wanda posando sobre una pasarela de madera a orillas de un río misionero, vestida con pantalón blanco, remera marrón y gafas de sol. En la postal, la empresaria sostiene una mochila estampada mientras contempla el horizonte. Más adelante, mostró una pausa gastronómica en la que compartió con sus hijas un almuerzo de platos regionales servidos sobre una mesa rústica de madera, destacando los colores y sabores típicos del lugar.

El recorrido continuó en medio de la selva, donde madre e hijas fueron retratadas observando el terreno húmedo y rojizo característico de la provincia, rodeadas de una vegetación frondosa. En otras imágenes se las vio caminando por senderos rodeados de plantas silvestres bajo un cielo despejado, disfrutando del entorno natural.

El tramo más destacado del viaje fue la visita a las cataratas, donde Wanda y sus hijas se mostraron jugando en el agua y abrazadas al pie de una cascada. En bikini blanco y con gafas oscuras, la conductora compartió momentos de diversión y relax junto a las niñas, que también se animaron a caminar entre las piedras y cruzar la laguna formada por el salto de agua.

Finalmente, la empresaria no dejó de lado una de las tradiciones argentinas más populares: el mate. En una de las imágenes, una de sus hijas aparece caminando hacia la orilla del río mientras en primer plano se observa un termo y un mate apoyados sobre las piedras, en un entorno natural dominado por el verde intenso de la vegetación misionera.

De esta manera, Wanda Nara aprovechó una breve escapada para conectar con la naturaleza y disfrutar del tiempo en familia, antes de retomar sus compromisos laborales en televisión.