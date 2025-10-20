Britney Spears afirmó que sufre daño cerebral por experiencias traumáticas

Britney Spears aseguró que padece "daño cerebral" a raíz de experiencias traumáticas, mientras tanto continúa la controversia originada por el próximo lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, tituladas "You Thought You Knew". La cantante se refirió a estos hechos el domingo, utilizando sus redes sociales para responder a acusaciones del libro aún no publicado.

"Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar", escribió Spears en un mensaje que remite a su autobiografía "The Woman in Me", lanzada en 2023.

La artista afirmó: "(El confinamiento) lastimó mi cuerpo y la lógica y la conciencia en mi cuerpo como uno fueron asesinadas y destruidas al ciento por ciento". Explicó que no pudo bailar ni moverse durante cinco meses y reconoció la importancia del baile para su recuperación: "Sé que mis publicaciones bailando pueden parecer ridículas pero me ayudaron a recordar cómo volar".

En la misma publicación, Spears expresó: "Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento. Por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva". E insistió en que su mensaje aborda con seriedad los sucesos recientes: "Aunque esto suene tonto, estoy aportando sustancia entre toda la basura que se está diciendo de mí".

Convivencia

A través de extractos publicados por diversos medios, Federline describe situaciones delicadas de la convivencia con Britney y la relación de la mujer con sus hijos. Sostiene que ella fue vista "mirando dormir a sus hijos mientras sostenía un cuchillo en la mano", acusación que aparece acompañada de otras sobre consumo de cocaína durante el periodo de lactancia y presuntas agresiones físicas hacia Sean Preston, su hijo mayor.

Spears negó las acusaciones y criticó la motivación económica. "Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo", escribió en su perfil de X. "Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso, la gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar", agregó.

Acerca de la relación con sus hijos, manifestó: "Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre pedí que ellos estuvieran conmigo. Lamentablemente, ellos siempre fueron testigos de la falta de respeto de su padre hacia mí", sostuvo. En ese sentido, recordó haber tenido que enfrentar años de batalla legal por la custodia y aludió al impacto del conflicto.

En declaraciones a AP, Federline señaló: "Ver a Spears beber durante su embarazo activó todas las alarmas en mi cabeza". Y afirmó que la artista habría realizado conductas peligrosas en presencia de los niños y que en varias oportunidades observó episodios de inestabilidad que lo motivaron a escribir el libro.

"Desde mi perspectiva, el tiempo se acaba y nos acercamos al límite. Algo malo sucederá si todo sigue igual, y mi mayor temor es que nuestros hijos queden con las consecuencias", escribió. Federline y Spears se casaron en septiembre de 2004, y tuvieron a Sean Preston y Jayden James en 2005 y 2006.

Tras tres años de matrimonio, la pareja se separó legalmente y enfrentó un extenso proceso judicial, marcado por la tutela legal bajo la que estuvo la cantante. En 2023, Federline se trasladó a Hawái junto a sus hijos y su esposa actual, Victoria Prince.