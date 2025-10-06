¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
6 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gustavo Sáenz
mundial sub 20 chile 2025
CIPPEC
mundial sub 20 chile 2025
Concejal de Metán
Narcotráfico
Gustavo Sáenz
Lionel Messi
Elecciones 2025
Salta
Gustavo Sáenz
mundial sub 20 chile 2025
CIPPEC
mundial sub 20 chile 2025
Concejal de Metán
Narcotráfico
Gustavo Sáenz
Lionel Messi
Elecciones 2025
Salta

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

VIDEO. Francos bajó a saludar a Sáenz, luego apareció Facundo Saravia y se armó una guitarreada en la Rosada

El ministro del Interior relativizó la presencia del gobernador salteño frente a la sede presidencial. Dijo que “hay que trabajar en conjunto” y que la definición sobre las obras será “después de las elecciones”.
Lunes, 06 de octubre de 2025 19:26
Luego de los reclamos de Sáenz, Guillermo Francos bajó a saludarlo.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La presencia de Gustavo Sáenz frente a la Casa Rosada no pasó inadvertida. Minutos después de que el gobernador salteño realizara declaraciones en la puerta de Balcarce 50, el ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a saludarlo.

Notas Relacionadas

“¿Tiene miedo que haya un campamento salteño?”, le preguntó el periodista de TN. “No”, respondió Francos con una sonrisa. “Con Gustavo, siempre es un show”.

Consultado sobre la posibilidad de reencauzar las obras de infraestructura que reclama Salta, el funcionario nacional sostuvo: “Tenemos que trabajar en conjunto y ver cómo viene la segunda etapa del Gobierno. Ahora estamos en época de campaña, pero después que pase la elección, ahí veremos”.

 

Francos explicó que su decisión de acercarse fue espontánea. “Lo estaba viendo por la televisión, se escuchan los bombos, y dije ‘bueno, bajemos a saludarlo’”, comentó.

Sáenz, por su parte, bromeó sobre el encuentro: “Canté al balcón y bajó”, dijo entre risas. “Eso es bueno”, agregó.

Facundo Saravia y el gobernador Gustavo Sáenz, frente a la Casa Rosada.

El momento distendido se completó con la aparición de Facundo Saravia, exintegrante de Los Chalchaleros, quien se sumó a la escena. Junto al gobernador, entonaron “Una canción de aquí”, en una postal inesperada que contrastó con el clima de reclamo que había marcado el inicio de la jornada.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD