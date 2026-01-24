Infernales juega todo a ganador contra el pincha

Infernales Vóley estuvo cerca de lograr su primer triunfo de la temporada el pasado viernes, pero se le escapó por muy poco (3-2) ante Ferro Carril Oeste (Ciudad de Buenos Aires). El equipo aún no ganó en la zona B de la Liga Nacional Masculina de Vóley (LNMV), pero tendrá otra chance esta tarde cuando enfrente a Estudiantes de La Plata, desde las 19, en el microestadio Delmi.

Un gran número de espectadores acompañaron a Infernales Vóley el viernes último en su primer partido de local. Esta tarde se vivirá un marco similar, con un importante números de hinchas bancando al equipo que dirige el entrenador Marcos Milinkovic, y que está compuesto en su mayoría por jugadores formados en los clubes de nuestra ciudad. El proyecto se distingue por este aspecto, un equipo de Salta, con valores locales y algunos refuerzos para dar pelea en la competencia que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).

En un microestadio lleno, los representantes salteños recibieron al histórico de Ferro y la juventud infernal jugó un partidazo ante la experiencia del equipo del barrio porteño de Caballito. Fueron cinco sets cargados de emoción, con un vóley vistoso y con un marcador que iba de un lado al otro y hacia pensar en un final incierto y cerrado.

Ferro se quedó con el primer set por 25-14, los infernales igualaron al ganar el segundo parcial 25-22, cayeron en el tercero 25-23 y volvieron a nivel el marcador en el cuarto parcial imponiéndose 25-15. El encuentro se definió en el tie-break, que no tuvo un dominador claro, pero Ferro lo cerró mejor y se quedó con el desempate por 15-13 para sellar el 3-2 final.

Infernales Vóley sumó su segundo punto en la LNMV al ganar dos sets frente a Ferro; el primer punto fue contra Citta Deportes al caer también por 3-2. Los otros tres encuentros los perdió 3-0 contra Normal 3 de Rosario, Club Sonder y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

El equipo salteño ocupa por ahora el último puesto de la zona B, pero tendrá la chance de abandonar esa posición si esta tarde logra un resultado positivo contra el pincha de La Plata, que tiene apenas un punto más en la tabla de posiciones. Estudiantes llega a Salta con una campaña de un triunfo y cuatro derrotas. Con cinco partidos jugados, las posiciones son las siguientes: 1º) Sonder 12 puntos, 2º) Normal 3 11, 3º) Citta Deportes 9, 4º) Gimnasia de Santa Fe 7, 5º) Ferro 5, 6º) Ateneo Mariano Maoreno 5, 7º) Estudiantes (LP) 3 y 8º) Infernales Vóley 2.

No parece lejana la posibilidad de que los infernales consigan su primer triunfo en la competencia nacional. Antes Estudiantes se les presenta una nueva ocasión, que tendrá que aprovecha para comenzar a ilusionar su gente con la clasificación a la siguiente etapa.

El repaso

Infernales Vóley jugará siete partidos de local, todos en el microestadiop Delmi. Ya pasó el partido contra Ferro y hoy enfrentará a Estudiantes de La Plata. Los otros partidos en casa serán contra Ateneo de Catamarca (viernes 30), Sonder (6 de febrero), Normal 3 (8 de febrero), Citta Deportes (13 de febrero) y Gimnasia de Santa Fe (15 de febrero). El bono para todos los encuentro de local se vende a $21.000 (infernalestickets.com)

Antes del inicio del partido contra Ferro Carril Oeste del pasado viernes, el secretario de tránsito de la Municipalidad de Salta, Matías Assenatto, junto con el presidente de la agencia Salta Deportes,.Sergio Chibán, firmaron un acuerdo para trabajar por la educación vial junto a infernales voley. Un acuerdo similar se firmó con otro clubes de nuestra ciudad que compiten a nivel nacional.