¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Diego Santilli
cerrillos
Policías parteros
Adobe Rock
Violenta agresión
Trabajo informal
Reflujo gástrico
crisis en las panaderias
José Luis Espert
Diego Santilli
cerrillos
Policías parteros
Adobe Rock
Violenta agresión
Trabajo informal
Reflujo gástrico
crisis en las panaderias
José Luis Espert

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La informalidad laboral afecta a más de la mitad de los trabajadores en Salta

Según un informe del IIEP-UBA, el 52% de los asalariados del Gran Salta trabaja sin cobertura legal ni aportes. En el NOA, sólo Tucumán presenta una situación más crítica.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 11:50
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El empleo informal continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral argentino, y Salta se ubica entre las provincias más afectadas. De acuerdo con el informe “Panorama del empleo informal y la pobreza laboral”, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) -que forma parte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA)-, el 52% de los asalariados en el Gran Salta trabaja en condiciones de informalidad.

El dato posiciona a la provincia entre las cinco con mayor índice de empleo no registrado del país y la ubica por encima del promedio nacional, que en el segundo trimestre de 2025 fue del 43,2%. En la región del NOA, solo Tucumán supera a Salta, con un preocupante 59,6%.

Desigualdades regionales

El estudio advierte que la informalidad laboral se concentra especialmente en el NOA, el NEA y Cuyo, donde los niveles superan el 48%. En el norte argentino, la brecha entre provincias es marcada: mientras La Rioja registra un 42,3% de empleo no registrado, Tucumán lidera el ranking nacional con casi el 60%.

La situación contrasta con la Patagonia, donde los índices se mantienen muy por debajo del promedio nacional. En Ushuaia – Río Grande, por ejemplo, el empleo informal alcanza apenas el 18%, mostrando una diferencia de más de 40 puntos porcentuales con el norte del país.

Educación e informalidad

El informe del EDIL también pone el foco en la relación entre nivel educativo y trabajo informal. En el NOA, el 76% de las personas con bajo nivel educativo se desempeña sin estar registrada. Entre quienes tienen nivel medio, la incidencia baja al 54%, y aun entre los trabajadores con formación terciaria o universitaria, casi uno de cada cinco no logra acceder a un empleo formal.

En comparación, en la Patagonia este último porcentaje es apenas del 6%, lo que refleja una fuerte desigualdad territorial en el acceso al trabajo registrado y a la protección social.

Un problema estructural

Los investigadores del IIEP remarcan que la alta informalidad en Salta y la región no solo deteriora la calidad del empleo, sino que está directamente asociada con los índices de pobreza laboral, ya que los trabajadores informales perciben ingresos más bajos y carecen de cobertura de salud y seguridad social.

El informe concluye que el desafío para el NOA es impulsar políticas de formalización del empleo, articulando desarrollo productivo, educación y protección social para reducir las brechas regionales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD