Atentado contra Cristina Kirchner: condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022 frente a su domicilio. Sabag Montiel, quien gatilló un arma en la cabeza de la exmandataria, recibió 10 años de prisión, mientras que Uliarte, su exnovia y declarada partícipe necesaria del plan, fue sentenciada a 8 años.

El tribunal integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvió a Nicolás Carrizo, señalado como presunto “jefe de los copitos”. La fiscalía y la querella habían retirado la acusación tras demostrarse que Carrizo no tuvo participación en el hecho.

Durante la audiencia, los acusados tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras antes del veredicto. Sabag Montiel intentó relacionar su caso con la muerte del fiscal Alberto Nisman y mencionó de manera polémica al diputado del PRO Gerardo Milman, diciendo: “Me parece una bajeza total cómo lo incriminaron”. Además, sugirió que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, habría pedido a Cristina Kirchner “que se encargue” de gestionar una supuesta extradición a ese país.

Uliarte decidió no hacer uso de sus últimas palabras y permaneció aislada del resto de los acusados bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Carrizo, por su parte, se limitó a manifestar: “Siento esa impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 9 de diciembre, cuando el tribunal explicará en detalle los criterios utilizados para determinar las penas y la absolución de Carrizo.