VIDEOS. Qué dijo Di María sobre el pasillo de espaldas que Estudiantes le hizo a Rosario Central

Después de la derrota por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, la figura de Rosario Central, Ángel Di María, se refirió al pasillo "de espaldas" que realizó el conjunto platense antes del inicio del partido.

El campeón del mundo en Qatar 2022 explicó: “Eso es cosa de ellos… El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos me dijo que iban a hacer eso”.

Luego agregó: “Está muy bien, es cosa de ellos. Nosotros entramos como teníamos que entrar… La verdad que queda ahí”, cerró el “Fideo”.

La reacción de Estudiantes hacia Rosario Central se enmarca en el clima tenso que dejó la definición del torneo. En La Plata consideran que la consagración del equipo rosarino quedó atravesada por decisiones administrativas y no por un partido definitorio en el campo de juego, lo que generó malestar en buena parte de la institución y su gente.

Ese sentimiento de injusticia derivó en gestos simbólicos, como el pasillo dado de espaldas, que funcionó como una forma de expresar su disconformidad sin dejar de cumplir con la formalidad que exige el protocolo. Para el Pincha, la coronación de Central quedó asociada a una resolución externa a la competencia y eso se trasladó al trato previo al encuentro.tVi3ug

Más allá del trasfondo, el duelo en el Gigante de Arroyito evidenció que la tensión deportiva sigue latente. Central buscó concentrarse en lo futbolístico y Estudiantes dejó en claro su postura respecto a cómo se resolvió el campeonato.

El pasillo, las miradas y el ambiente previo fueron solo un nuevo capítulo de una controversia que aún promete más repercusiones.