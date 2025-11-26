Emotivo homenaje del Senado a los 44 héroes del ARA San Juan

En el octavo aniversario del hundimiento del Ara San Juan, el Senado de la Nación fue escenario de un emotivo homenaje a los 44 héroes y heroína del submarino, del que participaron de manera presencial y virtual familiares de los tripulantes, miembros de la Liga Naval y legisladores.

El encuentro, que fue organizado por los senadores nacionales Sergio Leavy y Carlos Linares, tuvo como eje central la entrega de dos placas conmemorativas que se emplazarán de forma permanente en el Palacio Legislativo y en la localidad de Comodoro Rivadavia, el punto más cercano al lugar del hallazgo de los restos del submarino en el Mar Argentino.

Al momento de los discursos, el senador Sergio Leavy, destacó la valentía de la tripulación y el incansable esfuerzo de los familiares por la búsqueda de la verdad y la justicia. "Ustedes nunca bajaron los brazos, ustedes hicieron que la Argentina entera entendiera que allá abajo de las profundidades del Atlántico Sur no había un número de casco, había 44 historias de vida", indicó el legislador salteño y recordó que impulsó el proyecto de Ley (27.758) para que cada 15 de noviembre se conmemore el Día Nacional por la Memoria de los 44 tripulantes.

Por su parte, el exministro de Defensa, Jorge Taiana subrayó que los marinos murieron "patrullando y defendiendo nuestra soberanía en el mar", y enfatizó la prioridad de que el país recupere su capacidad submarina.

A su turno, el senador Carlos Linares expresó el dolor y el de la comunidad de Comodoro Rivadavia en el momento del accidente, haciendo un llamado a la unidad para "buscar la verdad definitiva" que brinde tranquilidad a los familiares.

"Cada uno tuvo en su familia un héroe"

Luego el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales les dijo a los familiares: “lo más grande que ustedes deben conservar, al margen de la acción de la justicia, es la certeza de que cada uno tuvo en su familia un héroe. No se cansen de contar la historia a los cuatro vientos”.

Además del descubrimiento de las dos placas conmemoratorias se entregó un Diploma de Honor a la Escuela Secundaria N° 180 de González Catán, que adoptó el nombre del tripulante Luis Marcelo Leiva. Este reconocimiento celebra el compromiso de la institución con la memoria y el ejemplo de servicio a la Patria, destacaron las senadoras que entregaron el diploma, Juliana Di Tullio, Silvia Sapag y Silvina García Larraburu.

El homenaje culminó con un emotivo minuto de silencio, el pase de lista con el grito de "¡Presente!" por cada uno de los 44 tripulantes, y la interpretación folclórica de la canción en su honor, "Guardianes del Mar", de Adrián Maggi.