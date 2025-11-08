VIDEO. Murieron seis personas por un tornado en el sur de Brasil

El número de fallecidos por el tornado que pasó el viernes por el estado de Paraná, en el sur de Brasil, subió a seis este sábado, con más de 430 heridos, informaron las autoridades locales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en sus redes sociales su solidaridad con las víctimas y anunció el envío de personal especializado en catástrofes y reconstrucción a la zona, así la fuerza de urgencia del Servicio Único de Salud.

Por su parte, el gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretó el estado de calamidad pública para acelerar el desembolso de recursos para ayudar a las víctimas y la reconstrucción de la ciudad, que resultó con varias viviendas y edificios destruidos.

Destrucción masiva

La tormenta que se inició el viernes por la tarde arrancó techos, derribó postes eléctricos y destruyó viviendas, dejando un escenario descrito por los equipos de rescate como "una zona de guerra", dejando destruida cerca del 80 por ciento de Rio Bonito do Iguaçu, una ciudad de unos 14.000 habitantes, según reseñó la prensa local. También se reportaron daños en ciudades vecinas como Candói, Laranjeiras do Sul y Guarapuava.

Durante la noche del viernes, más de 3.000 viviendas permanecían sin suministro eléctrico y el servicio de agua también resultó afectado, mientras que se instaló un hospital de campaña para atender a los heridos.

Según el Sistema Meteorológico de Paraná (Simepar), el tornado fue clasificado preliminarmente como de categoría F2, con vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora, y los fuertes vientos provocados por el ciclón extratropical afectaron también a otros estados sureños de Rio Grande do Sul y Santa Catarina y las lluvias llegaron al sudeste, hasta el estado de San Pablo.