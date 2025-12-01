Sadra "vació el cargador" contra la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia

La tarjeta roja volvió a estar en alto. Es que el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra) que conduce Guillermo Marconi volvió a sacar a la luz viejas denuncias sobre "las sospechosas designaciones arbitrales y actuaciones de árbitros que claramente manipulaban resultados".

Pero lo cierto es que que Sadra, aún cuando involucraban a sus afiliados, apuntó a los partidos del ascenso y otros equipos del interior que disputaban torneos Federales.

"AFA nunca respondió a nuestras denuncias, decidimos entonces presentarlas en la justicia, pero tampoco ésta se hizo eco de lo que ya se vislumbraba y prefirió dictar la falta de mérito sin investigar", recordaron en un reciente comunicado.

En ese sentido, el documento resalta que "allí comenzó una planificación bien diseñada que llevaría a la total falta de confiabilidad y credibilidad en el arbitraje a niveles escandalosos, la primera medida de AFA fue proscribir al Sadra del arbitraje nacional, así el Consejo Federal creó un gremio propio para poder manejar a su antojo a los árbitros del interior, esa medida junto a la contratación de quien dirige al otro gremio, poniéndolo al frente de las designaciones y eliminando al Colegio de Árbitros, fueron las herramientas que le faltaba al sistema para llevar a cabo mediante designaciones, el plan de ascenso, descenso, y manipulación de partidos".

"Llamaron a los árbitros de Sadra con relación de dependencia en AFA, diciéndoles que, si no renunciaban, no dirigían más. Luego el "apriete" se trasladó a todos los árbitros de torneos federales, nominados en Tablas de Méritos, con la misma modalidad, lo que se vio reflejada en las designaciones de los últimos 6 años. Hoy el sistema llegó a las ligas del interior y se digitan los campeones hasta en la escala más baja del fútbol", concluyeron.