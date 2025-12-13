PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
13 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Alquileres en Salta
Narcotráfico
Crimen en Isla de Cañas
Abuso sexual contra una menor
Turismo en Salta
Expo Ciudad
padrón electoral de Aguas Blancas
Alquileres en Salta
Narcotráfico
Crimen en Isla de Cañas
Abuso sexual contra una menor
Turismo en Salta
Expo Ciudad
padrón electoral de Aguas Blancas

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Expo Ciudad abre hoy con más de 700 feriantes

Se ofrecerá productos, gastronomía, espectáculos y servicios municipales.
Sabado, 13 de diciembre de 2025 00:59
El Centro de Convenciones de Limache se abrirá 11 a 00 horas.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se inaugura una nueva edición de Expo Ciudad, que se desarrollará hoy y mañana en el Centro de Convenciones de Limache, de 11 a 00 horas. La feria reunirá a más de 400 emprendedores y más de 170 empresas, además de propuestas gastronómicas, espectáculos, turismo y servicios municipales. En total, más de 700 participantes exhibirán sus productos y ofertas.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, destacó que esta tercera edición "vuelve renovada, con propuestas para toda la familia", y subrayó que el evento busca consolidarse como la feria más grande del NOA. "Lo que buscamos es darle un impulso a los emprendedores y a las empresas, que puedan visibilizar sus marcas, vender y mostrar todo lo que hacen. Queremos instalar una feria que represente el potencial económico de Salta", afirmó en diálogo con Radio Salta.

La Expo incluirá desde automotrices hasta productos elaborados en la Fábrica Municipal, como marroquinería, panadería, tapicería e instrumentos. También habrá una plaza turística con la oferta del interior provincial, un patio gastronómico ampliado, un sunset con música durante la tarde y un escenario principal con folclore y cumbia. Además, se sumará el programa El Mercado en tu Barrio, pensado para adelantar compras navideñas con precios accesibles.

Agolio anticipó que el público encontrará "todos los medios de pago", con promociones especiales y cuotas sin interés a través de tarjetas Naranja y Banco Macro, además de transferencias y efectivo. El ingreso peatonal será por avenida Paraguay, mientras que el estacionamiento —a cargo de la Escuela Agrícola— costará $1.200 y se ubicará sobre avenida del Carnaval.

En su versión anterior, Expo Ciudad recibió a alrededor de 400 mil visitantes, y el municipio espera una cifra similar para este fin de semana. "Es un lugar de encuentro para venir a disfrutar con amigos o en familia. El año pasado todos los emprendedores vendieron y eso es lo más importante para nosotros", sostuvo Agolio. La exposición también incluirá stands de la Escuela de Emprendedores, la Fábrica Municipal y un sector destinado a adopciones de animales a cargo de la perrera municipal.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD